Stefan Bradl (Honda/20º): "Era de esperar".

Stefan Bradl sustituyó al enfermo Alex Rins tras los entrenamientos del viernes en el GP de Japón y sólo tuvo 30 minutos en los segundos libres del sábado para acostumbrarse a la Honda del LCR, que esta vez, a diferencia del GP de India, estaba equipada con el mismo viejo chasis Honda que Alex Rins llevó a la victoria en Texas en abril.

"Es extraño cuando tienes que pasar a la Q1 después de sólo 30 minutos de entrenamientos y luego estás justo al principio de la carrera al sprint", se preguntaba el bávaro de 33 años. "Por suerte pude probar aquí durante un día y medio hace cuatro semanas. De lo contrario, mi tarea habría sido aún más difícil".

"Hago todo lo que se me pide. Me subo a la moto con poca antelación, completo la carrera al sprint, me pongo delante de los periodistas un poco más tarde en el briefing para los medios... Bueno, mañana sigue así".

"Por suerte tengo experiencia. Ya me esperaba una situación como ésta el miércoles, cuando Lucio Cecchinello me llamó y me informó de que Alex Rins venía a Motegi. Supuse que Alex haría la FP1 y la P1 el viernes y luego me cedería la moto para el sábado. Era comprensible que quisiera volver a subirse a la MotoGP después de tanto tiempo".

"Sobre el sprint de hoy, puedo decir que ha sido una de las carreras más frustrantes que he hecho hasta ahora", suspiraba el piloto probador de Honda. "Porque he pilotado al menos tres chasis diferentes y muchas configuraciones muy distintas en la moto en las últimas cuatro semanas. Ha sido difícil adaptarse a esta moto aquí, especialmente por el poco tiempo. Era de esperar, pero al menos hemos aprendido algunas cosas para el domingo. Hoy he estado en peligro de caerme varias veces por la mañana y en carrera. Por eso en un momento dado dije que no merecía la pena arriesgar innecesariamente por el 20º puesto en estas condiciones. Porque parece que Honda vuelve a estar en la situación problemática de siempre. Hoy he tenido la sensación de que no podía conseguir nada. Espero que ahora tengamos mejores ideas para el domingo. De hecho, ya sé que volveremos a cambiar el chasis. Yo lo pedí. Veremos qué podemos hacer con él".