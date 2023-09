Stefan Bradl (Honda/20e) : "C'était à prévoir

Remplaçant d'Alex Rins à l'issue de la séance d'essais libres du vendredi au GP du Japon, Stefan Bradl n'a eu que 30 minutes pour s'acclimater à la Honda LCR lors de la seconde séance d'essais libres du samedi qui, contrairement au GP d'Inde, était cette fois-ci équipée de l'ancien châssis Honda qui avait permis à Alex Rins de s'imposer au Texas en avril dernier.

"C'est étrange de devoir entrer en Q1 après seulement 30 minutes d'entraînement et de se retrouver au départ de la course de vitesse", s'étonnait le Bavarois de 33 ans. "Heureusement, j'ai pu faire un jour et demi d'essais ici il y a quatre semaines. Sinon, ma tâche aurait été encore plus difficile".

"Je fais tout ce qu'on me demande. Je saute sur la moto à la dernière minute, j'effectue la course de sprint, puis je me tiens devant les journalistes un peu plus tard lors du media debrief... Eh bien, demain, ça continuera comme ça".

"Heureusement, j'ai de l'expérience. Je m'attendais déjà en quelque sorte à une telle situation mercredi, lorsque Lucio Cecchinello m'a appelé pour m'informer qu'Alex Rins allait venir à Motegi. Je me doutais qu'Alex ferait la FP1 et la P1 vendredi et qu'il me donnerait ensuite la moto pour samedi. Il était compréhensible qu'il veuille remonter sur une moto MotoGP après une si longue période".

"En ce qui concerne le sprint d'aujourd'hui, je peux dire que c'est l'une des courses les plus frustrantes que j'ai disputées jusqu'à présent", a soupiré le pilote d'essai Honda. "Parce qu'au cours des quatre dernières semaines, j'ai piloté au moins trois châssis différents et de nombreuses configurations très différentes sur la moto. Il a été difficile de m'adapter à cette moto, surtout en raison du peu de temps disponible. C'était à prévoir, mais au moins nous avons appris des choses pour dimanche. J'ai été en danger de chute à plusieurs reprises aujourd'hui en début de course et pendant la course. C'est pourquoi j'ai dit à un moment donné que cela ne valait pas la peine de prendre des risques inutiles dans ces conditions pour la 20e place. Car il semble que Honda soit revenue à sa situation problématique habituelle. J'ai eu l'impression que je ne pouvais rien faire aujourd'hui. J'espère que nous avons maintenant de meilleures idées pour dimanche. En fait, je sais déjà que nous allons à nouveau changer de châssis. C'est moi qui l'ai demandé. Nous verrons ce que nous pourrons en faire".