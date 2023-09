Stefan Bradl (Honda/20°): "C'era da aspettarselo".

Stefan Bradl non aveva grandi speranze per la volata del team LCR Honda dopo aver saltato le prove del venerdì e il ritiro precipitoso di Alex Rins in Giappone. Spera in un leggero miglioramento domenica.

Stefan Bradl ha sostituito il malato Alex Rins dopo le prove del venerdì del GP del Giappone e ha avuto solo 30 minuti nelle seconde prove libere del sabato per abituarsi alla Honda LCR, che questa volta, a differenza del GP dell'India, era equipaggiata con lo stesso vecchio telaio Honda che Alex Rins aveva portato alla vittoria in Texas ad aprile.

"È strano quando devi passare alla Q1 dopo soli 30 minuti di prove e poi ti trovi proprio all'inizio della gara sprint", si è chiesto il 33enne bavarese. "Per fortuna ho potuto provare qui per un giorno e mezzo quattro settimane fa. Altrimenti il mio compito sarebbe stato ancora più difficile".

"Faccio tutto quello che mi viene chiesto. Salto in sella alla moto con poco preavviso, porto a termine la gara sprint, mi presento ai giornalisti poco dopo per il debriefing con i media... Beh, domani continuerà così".

"Per fortuna ho esperienza. Mi aspettavo una situazione del genere già mercoledì, quando Lucio Cecchinello mi ha chiamato per informarmi che Alex Rins sarebbe venuto a Motegi. Immaginavo che Alex avrebbe corso le FP1 e le P1 del venerdì e poi mi avrebbe passato la moto per il sabato. Era comprensibile che volesse tornare in sella alla MotoGP dopo tanto tempo".

"Per quanto riguarda la volata di oggi, posso dire che è stata una delle gare più frustranti che ho fatto finora", ha sospirato il collaudatore della Honda. "Perché nelle ultime quattro settimane ho guidato almeno tre telai diversi e molte configurazioni molto diverse sulla moto. È stato difficile adattarsi a questa moto, soprattutto a causa del poco tempo a disposizione. C'era da aspettarselo, ma almeno abbiamo imparato alcune cose per domenica. Oggi ho rischiato di cadere diverse volte sia al mattino che in gara. Per questo a un certo punto mi sono detto che non valeva la pena rischiare inutilmente per il 20° posto in queste condizioni. Perché sembra che la Honda sia tornata nella solita situazione problematica. Avevo la sensazione di non poter ottenere nulla oggi. Speriamo di avere qualche idea migliore per domenica. In realtà, so già che cambieremo di nuovo il telaio. L'ho chiesto io. Vedremo cosa riusciremo a fare".