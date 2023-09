Stefan Bradl (Honda/20º): "Era de esperar".

Stefan Bradl não tinha grandes esperanças para o sprint na LCR Honda, depois de ter falhado os treinos de sexta-feira e da retirada precipitada de Alex Rins no Japão. Ele espera uma ligeira melhoria no domingo.

Stefan Bradl substituiu Alex Rins após os treinos de sexta-feira no GP do Japão e teve apenas 30 minutos no segundo treino livre de sábado para se habituar à LCR Honda, que desta vez, ao contrário do GP da Índia, estava equipada com o mesmo chassis Honda que Alex Rins conduziu à vitória no Texas em abril.

"É estranho quando se tem de passar para a Q1 depois de apenas 30 minutos de treinos e depois se está logo no início da corrida de sprint", questionou o bávaro de 33 anos. "Felizmente, pude testar aqui durante um dia e meio há quatro semanas. Caso contrário, a minha tarefa teria sido ainda mais difícil".

"Faço tudo o que me é pedido. Subo para a mota em cima da hora, faço a corrida de sprint, um pouco mais tarde estou à frente dos jornalistas para o briefing... Bem, amanhã continua assim."

"Felizmente, tenho experiência. Já estava à espera de uma situação destas na quarta-feira, quando o Lucio Cecchinello me ligou e me informou que o Alex Rins vinha para Motegi. Calculei que o Alex iria rodar em FP1 e P1 na sexta-feira e depois entregar-me a moto no sábado. Era compreensível que ele quisesse voltar à moto de MotoGP depois de tanto tempo."

"Sobre o sprint de hoje, posso dizer que foi uma das corridas mais frustrantes que fiz até agora," suspirou o piloto de testes da Honda. "Porque andei com pelo menos três chassis diferentes e muitas configurações muito diferentes na moto nas últimas quatro semanas. Foi difícil adaptar-me a esta moto aqui, especialmente devido ao curto espaço de tempo. Era de esperar, mas pelo menos aprendemos algumas coisas para domingo. Estive em risco de cair várias vezes hoje, de manhã e durante a corrida. Foi por isso que, a certa altura, disse que não valia a pena correr um risco desnecessário pelo 20º lugar nestas condições. Porque parece que a Honda está de volta à sua situação problemática habitual. Tive a sensação de que não conseguiria fazer nada hoje. Espero que agora tenhamos melhores ideias para domingo. De facto, já sei que vamos mudar o chassis novamente. Eu pedi isso. Vamos ver o que podemos fazer com ele".