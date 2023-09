Raúl Fernández (Aprilia/10e) : Pas de grip au sprint

Après une séance d'entraînement mitigée (17e), Raúl Fernández s'est considérablement amélioré lors des qualifications 1 et a réalisé le deuxième meilleur temps derrière Marc Márquez, ce qui lui a permis de se hisser en qualifications 2 pour les places de départ 1 à 12.

Face aux plus rapides, le pilote RNF-Aprilia a décroché la 11e place sur la grille de départ avec un temps de 1:44,054 min. Le poleman Jorge Martin a réalisé un temps de près d'une seconde plus rapide, tandis qu'il manquait un peu plus de deux dixièmes au pilote officiel Aprilia Maverick Viñales, qui s'est classé 8e. "J'ai pu faire trois ou quatre tours en 1:44:0, je me sens très constant et très rapide", a déclaré Fernández, confiant avant la course de sprint.

Un revers est survenu lors du sprint avec une 10e place. "En qualification 2, j'étais plus rapide avec des pneus usagés qu'au sprint avec des pneus neufs", s'étonnait Fernández. Les deux pilotes qui se qualifient pour la Q2 en Q1 reçoivent un pneu arrière supplémentaire. Fernández a gardé ce pneu pour la course de sprint, ce qui s'est avéré être une mauvaise décision : "La course de sprint était extrême, je n'ai pas senti le grip pendant toute la course".

"Nous devons trouver la raison pour laquelle j'ai eu si peu d'adhérence lors du sprint. Si nous parvenons à tout rassembler, nous pourrons montrer une bonne course principale, car ma vitesse est plutôt bonne et je veux me battre avec les pilotes d'usine Aprilia", déclare Fernández.

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.