Raúl Fernández (Aprilia/10): Nessuna aderenza in volata

Il ventitreenne spagnolo Raúl Fernández sta facendo tutto il possibile per affermarsi in modo consistente al suo secondo anno in MotoGP. Nella gara sprint, il pneumatico posteriore lo ha rallentato.

Dopo una prova mista (17°), Raúl Fernández ha fatto un grande passo avanti nelle Qualifiche 1 e ha ottenuto il secondo tempo dietro a Marc Márquez, avanzando alle Qualifiche 2 per le posizioni in griglia dalla 1 alla 12.

Contro i più veloci, il pilota della RNF-Aprilia ha conquistato l'11° posto in griglia con un tempo di 1'44.054 min. Il poleman Jorge Martin ha girato quasi un secondo più veloce, a poco più di due decimi dal pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales, che ha conquistato l'8° posto in griglia. Sono riuscito a fare tre o quattro giri con un tempo di 1'44"0, mi sento molto costante e molto veloce", ha dichiarato Fernández fiducioso in vista della gara sprint.

Nella gara sprint è arrivata una battuta d'arresto con il 10° posto. "Nelle qualifiche 2 sono stato più veloce con gli pneumatici usati che nella sprint con quelli nuovi", si è chiesto Fernández. I due piloti che si qualificano per la Q2 nella Q1 ricevono uno pneumatico posteriore in più. Fernández ha conservato questo pneumatico per la gara sprint, che si è rivelata una decisione sbagliata: "La gara sprint è stata estrema, non ho sentito l'aderenza per tutta la gara".

"Dobbiamo trovare il motivo per cui avevo così poca aderenza in volata. Se riusciamo a mettere tutto a posto, possiamo fare una buona gara principale, perché la mia velocità è piuttosto buona e voglio lottare con i piloti Aprilia", ha detto Fernández.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.