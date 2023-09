Raúl Fernández (Aprilia/10º): Sem aderência no sprint

O espanhol Raúl Fernández, de 23 anos, está a fazer tudo o que pode para se afirmar de forma consistente no seu segundo ano no MotoGP. Na corrida de sprint, o pneu traseiro atrasou-o.

Depois de um treino misto (17º), Raúl Fernández fez uma grande melhoria na Qualificação 1 e alcançou o segundo melhor tempo atrás de Marc Márquez, avançando para a Qualificação 2 para as posições 1 a 12 da grelha.

Contra os mais rápidos, o piloto da RNF-Aprilia ficou em 11º lugar da grelha com um tempo de 1m44,054s. O pole setter Jorge Martin foi quase um segundo mais rápido, a pouco mais de dois décimos do piloto de fábrica da Aprilia, Maverick Viñales, que ficou em 8º lugar da grelha. "Consegui fazer três ou quatro voltas com um tempo de 1:44:0, sinto-me muito consistente e muito rápido", disse Fernández confiante antes da corrida de sprint.

Na corrida de sprint, teve um contratempo com o 10º lugar. "Na qualificação 2 fui mais rápido com pneus usados do que no sprint com pneus novos", questionou Fernández. Os dois pilotos que se qualificam para a Q2 na Q1 recebem um pneu traseiro extra. Fernández guardou este pneu para a corrida de sprint, o que acabou por ser uma decisão errada: "A corrida de sprint foi extrema, não senti a aderência durante toda a corrida."

"Temos de descobrir a razão pela qual tive tão pouca aderência no sprint. Se conseguirmos fazer tudo em conjunto, podemos fazer uma boa corrida principal porque a minha velocidade é muito boa e quero lutar com os pilotos de fábrica da Aprilia," disse Fernández.

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 27 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 299 pontos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 465 pontos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 453 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.