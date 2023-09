Brad Binder (KTM/2º): "Aún tengo que mejorar".

Mejor tiempo el viernes, quinto en la parrilla tras la Q2 y luego segundo en el sprint de Motegi - El palmarés de Brad Binder en el GP de Japón hasta la fecha es impresionante. Ya ha ganado dos sprints este año y ha terminado segundo en tres ocasiones. En el campeonato de pilotos, Johann Zarco ha pasado a ocupar la quinta posición por detrás de él en lugar de Aleix Espargaró, pero el francés está a 39 puntos.

"Hoy ha sido un buen día, hemos dado doce vueltas sólidas", ha resumido el piloto oficial de Red Bull KTM. "El ritmo era súper alto, no esperaba que fuera tan alto. He podido ir muy rápido en las cuatro primeras vueltas, pero cuando ha llegado la primera 'gota' en los neumáticos me ha costado un poco. Pero después he podido atacar de nuevo. Era obvio que Jorge Martín tenía un poco más de velocidad que yo hoy. No obstante, lo he intentado todo para acercarme a él. El nuevo chasis ha demostrado su valía. Y ahora sé exactamente en qué tenemos que trabajar para la carrera de 24 vueltas del domingo. Todavía tenemos que sacarle un poco más de rendimiento a la moto para mañana, para cada vuelta".

Mientras Binder y Miller seguían comparando el viernes el probado chasis de acero con la nueva KTM de carbono. Dijo Brad Binder hoy: "Ahora tengo dos motos con el nuevo chasis en boxes".

"Cuando los neumáticos se han caído hoy, he perdido más tiempo en las curvas que antes", describía el sudafricano. "Pero realmente hemos progresado con la tracción trasera con el nuevo chasis. Ahora aún es cuestión de afinar".

¿Tiene ahora Binder una moto con la que pueda luchar por el campeonato del mundo? "Es un pequeño paso en la dirección que pedíamos", respondió. "No hay una diferencia muy masiva respecto a antes, pero se nota una pequeña mejora. Pero hoy en día, en MotoGP, incluso una décima o dos marcan una diferencia significativa. Tenemos que prestar atención a todos los detalles y luego afinar todo de manera óptima. Hemos encontrado una buena combinación y hemos optimizado bastantes cositas".

¿De dónde saca ventaja Jorge Martín, que ya ha ganado tres sprints seguidos (tras Misano y el circuito de Buddh)? Binder: "Es muy bueno cuando se trata de girar rápidamente con la moto y volver a enderezar rápidamente. Esos son puntos en los que tenemos que mejorar".

