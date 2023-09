Brad Binder (KTM/2e) : "Nous devons encore nous améliorer".

Meilleur temps vendredi, cinquième place sur la grille de départ après la Q2, puis deuxième place au sprint de Motegi : le bilan du GP du Japon est jusqu'à présent très satisfaisant pour Brad Binder. Il a déjà remporté deux sprints cette année et s'est battu trois fois pour la deuxième place. Au championnat du monde des pilotes, Johann Zarco a remplacé Aleix Espargaró à la cinquième place, mais le Français compte 39 points de retard.

"C'était une bonne journée aujourd'hui, nous avons bouclé douze tours solides", a résumé le pilote d'usine Red Bull-KTM. "Le rythme était super élevé, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi élevé. J'ai pu rouler très vite pendant les quatre premiers tours, mais lorsque les pneus ont connu leur premier 'drop', j'ai eu un peu de mal. Mais plus tard, j'ai pu attaquer à nouveau. Il était évident que Jorge Martin avait un peu plus de vitesse que moi aujourd'hui. Malgré cela, j'ai tout fait pour me rapprocher de lui. Le nouveau châssis a en tout cas fait ses preuves. Et je sais maintenant exactement ce que nous devons travailler pour la course de 24 tours de dimanche. Nous devons encore tirer de la moto ce petit quelque chose de plus pour demain, pour chaque tour".

Vendredi, Binder et Miller ont comparé le châssis en acier à la nouvelle KTM en carbone. Aujourd'hui, Brad Binder a déclaré : "J'ai maintenant deux motos avec le nouveau châssis dans le box".

"Quand les pneus ont commencé à se dégrader aujourd'hui, j'ai perdu plus de temps qu'avant dans les virages", a décrit le Sud-Africain. "Mais nous avons vraiment progressé sur la traction arrière avec le nouveau cadre. Il s'agit maintenant de peaufiner les réglages".

Binder a-t-il maintenant une moto avec laquelle il peut se battre pour le championnat du monde ? "C'est un petit pas dans la direction que nous avons demandée", répond-il. "Il n'y a pas de différence très importante par rapport à avant, mais on sent une petite amélioration. Mais aujourd'hui, en MotoGP, un dixième ou deux suffisent à faire une nette différence. Nous devons faire attention à tous les détails et ensuite tout régler de manière optimale. Nous avons trouvé une bonne combinaison et optimisé plusieurs petits détails".

Où Jorge Martin, qui a maintenant gagné trois sprints de suite (après Misano et Buddh Circuit), prend-il son avance ? Binder : "Il est très bon lorsqu'il s'agit de tourner rapidement avec la moto et de se redresser ensuite rapidement. Ce sont des points sur lesquels nous devons nous améliorer".

