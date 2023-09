Brad Binder (KTM/2°): "Devo ancora migliorare".

Miglior tempo il venerdì, quinto in griglia dopo la Q2 e poi secondo posto in volata a Motegi - Il bilancio di Brad Binder nel GP del Giappone è finora impressionante. Quest'anno ha già vinto due sprint e si è classificato tre volte secondo. Nel campionato piloti, Johann Zarco è salito al quinto posto dietro di lui al posto di Aleix Espargaró, ma il francese è a 39 punti.

"Oggi è stata una buona giornata, abbiamo fatto dodici giri solidi", ha riassunto il pilota ufficiale Red Bull KTM. "Il ritmo era altissimo, non mi aspettavo che fosse così alto. Sono stato in grado di andare molto veloce nei primi quattro giri, ma quando è arrivata la prima 'goccia' sugli pneumatici ho faticato un po'. Ma poi sono riuscito ad attaccare di nuovo. Era ovvio che Jorge Martin avesse un po' di velocità in più rispetto a me oggi. Tuttavia, ho fatto di tutto per avvicinarmi a lui. Il nuovo telaio ha dimostrato il suo valore. Ora so esattamente su cosa dobbiamo lavorare per i 24 giri di domenica. Dobbiamo ancora ottenere quel qualcosa in più dalla moto per domani, per ogni singolo giro".

Mentre Binder e Miller venerdì hanno ancora confrontato il collaudato telaio in acciaio con la nuova KTM in carbonio. Brad Binder ha dichiarato oggi: "Ora ho due moto con il nuovo telaio nei box".

"Quando le gomme sono calate oggi, ho perso più tempo in curva rispetto a prima", ha descritto il sudafricano. "Ma con il nuovo telaio abbiamo fatto dei progressi per quanto riguarda la trazione posteriore. Ora è ancora una questione di messa a punto".

Binder ha ora una moto con cui può lottare per il campionato del mondo? "È un piccolo passo nella direzione che avevamo chiesto", ha risposto. "Non c'è una differenza enorme rispetto a prima, ma si nota un piccolo miglioramento. Ma oggi, in MotoGP, anche un decimo o due fanno una differenza significativa. Dobbiamo prestare attenzione a tutti i dettagli e poi mettere a punto tutto in modo ottimale. Abbiamo trovato una buona combinazione e ottimizzato alcune piccole cose".

Da dove trae vantaggio Jorge Martin, che ora ha vinto tre sprint di fila (dopo Misano e Buddh Circuit)? Binder: "È molto bravo quando si tratta di girare velocemente con la moto e poi di raddrizzarsi di nuovo rapidamente. Sono punti in cui dobbiamo migliorare".

