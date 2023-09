Brad Binder (KTM/2º): "Ainda tenho de melhorar".

Melhor tempo na sexta-feira, quinto na grelha após a Q2 e depois segundo lugar no sprint em Motegi - O registo de Brad Binder no GP do Japão até agora é impressionante. Ele já ganhou dois sprints este ano e terminou em segundo três vezes. No campeonato de pilotos, Johann Zarco subiu para o quinto lugar, atrás dele, em vez de Aleix Espargaró, mas o francês está a 39 pontos.

"Foi um bom dia hoje, fizemos doze voltas sólidas", resumiu o piloto de fábrica da Red Bull KTM. "O ritmo foi muito alto, não estava à espera que fosse tão alto. Consegui ser muito rápido nas primeiras quatro voltas, mas quando o primeiro 'drop' chegou aos pneus tive algumas dificuldades. Mas mais tarde consegui voltar a atacar. Era óbvio que o Jorge Martin tinha um pouco mais de velocidade do que eu hoje. No entanto, tentei tudo para me aproximar dele. O novo chassis provou definitivamente o seu valor. E agora sei exatamente no que temos de trabalhar para a corrida de 24 voltas de domingo. Ainda temos de tirar um pouco mais da mota para amanhã - em cada volta."

Enquanto Binder e Miller ainda estavam a comparar o comprovado chassis de aço com a nova KTM de carbono na sexta-feira. Brad Binder disse hoje: "Agora tenho duas motos com o novo chassis nas boxes."

"Quando os pneus caíram hoje, perdi mais tempo nas curvas do que antes", descreveu o sul-africano. "Mas fizemos progressos na tração traseira com o novo quadro. Agora ainda é uma questão de ajuste fino."

Será que Binder tem agora uma mota com a qual pode lutar pelo campeonato do mundo? "É um pequeno passo na direção que pedimos", respondeu. "Não há uma diferença muito grande em relação a antes, mas há uma pequena melhoria percetível. Mas hoje em dia no MotoGP, mesmo um décimo ou dois fazem uma diferença significativa. Temos de prestar atenção a todos os pormenores e depois afinar tudo de forma optimizada. Encontrámos uma boa combinação e optimizámos algumas pequenas coisas."

Onde é que Jorge Martin, que já ganhou três sprints seguidos (depois de Misano e Buddh Circuit), vai buscar a sua vantagem? Binder: "Ele é muito bom quando se trata de virar rapidamente com a mota e depois voltar a endireitar-se rapidamente. São pontos em que temos de melhorar."

