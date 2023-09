Jorge Martín (1º): "No podría haber arrancado".

Jorge Martín continuó su impresionante racha de victorias en Motegi el sábado al conseguir su tercera victoria consecutiva al sprint, 1.390s por delante de Brad Binder (KTM). "Confiaba en poder rodar a un buen ritmo, sin embargo no esperaba ser tan rápido", admitió el autor de la pole, que marcó la vuelta rápida de carrera con 1'44.033. Como explicación a su sorpresa dijo: "En los entrenamientos libres de la mañana tuve algunos problemas con los neumáticos usados".

En la primera mitad de la carrera, el madrileño de 25 años aún tuvo que defenderse del as de KTM, Binder, por lo que declaró después: "La carrera fue muy agotadora porque Brad estaba constantemente presionando. Pero de cara al domingo, fue interesante para mí ver que cuando yo bajaba el ritmo, el ritmo de Brad empeoraba".

El piloto del Prima-Pramac Ducati estuvo a punto de no participar en la carrera. Y es que poco antes de la salida, su jefe de equipo Daniele Romagnoli, así como el director de carrera de Ducati Gigi Dall'Igna y el director técnico de MotoGP Danny Aldridge se reunieron alrededor de la Desmosedici GP23 del español y le hicieron gestos hacia la parte trasera. Martín aclaró la situación después: "Un sensor había dado mensajes de error, pero por suerte no estaba roto. He tenido mucha suerte porque sin ese sensor casi no habría podido salir. Fue una situación nerviosa, pero la resolvimos".

Con su cuarta victoria al sprint de la temporada, el 13 veces ganador de un GP recortó su distancia con el líder del campeonato, Pecco Bagnaia (Ducati), a sólo ocho puntos. Las estadísticas de Martin en la segunda mitad de la temporada son particularmente impresionantes. Además de las tres victorias al sprint, siempre ha estado en el podio el domingo en los tres últimos fines de semana de GP y consiguió su segunda victoria dominical de la temporada en Misano.

"Creo que la clave en este momento es que la moto funciona enseguida, independientemente del circuito al que lleguemos. Sólo tenemos que cambiar pequeñas cosas. También me adapto rápidamente a las pistas y creo que esa es la clave. Conozco muy bien mi moto y sé dónde está el límite", reveló Martin su secreto del éxito.

A pesar del éxito y de la presión del campeonato, Martin mantiene la calma porque sabe: "No tengo la responsabilidad de ganar el campeonato en este momento. Esa responsabilidad es de Pecco, porque es el piloto de fábrica. Hace tres meses, no habría esperado encontrarme en esta situación. Pero he cambiado mi enfoque. Quiero disfrutar del momento".

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30 septiembre):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 27 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 299 puntos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 465 puntos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 453 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.