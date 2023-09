Jorge Martin (1er) : "Je n'aurais pas pu prendre le départ".

Samedi, Jorge Martin a poursuivi son impressionnante série de victoires à Motegi en remportant son troisième sprint consécu tif avec 1.390 sec d'avance sur Brad Binder (KTM). "J'étais confiant dans ma capacité à rouler à un bon rythme, mais je ne m'attendais pas à être aussi rapide", a avoué le poleman qui a réalisé le meilleur tour en course en 1'44.033. Il a expliqué sa surprise par le fait que "lors des essais libres du matin, j'ai eu quelques problèmes avec des pneus usagés".

Durant la première moitié de la course, le Madrilène de 25 ans a dû se défendre contre l'as KTM Binder, ce qui l'a amené à déclarer par la suite : "La course était très éprouvante car Brad mettait constamment la pression. Mais en vue de dimanche, il était intéressant pour moi d'observer que lorsque je ralentissais, le rythme de Brad se dégradait encore plus".

Le pilote Prima Pramac Ducati a pourtant failli ne pas participer à la course. En effet, peu avant le départ, son chef d'équipe Daniele Romagnoli ainsi que Gigi Dall'Igna, directeur de course Ducati, et Danny Aldridge, directeur technique du MotoGP, se sont rassemblés autour de la Desmosedici GP23 de l'Espagnol et ont gesticulé en direction de l'arrière. Martin a ensuite clarifié la situation : "Un capteur avait apporté des messages d'erreur, mais heureusement, il n'était pas cassé. J'ai vraiment eu de la chance, car sans ce capteur, j'ai failli ne pas pouvoir prendre le départ. C'était une situation nerveuse, mais nous l'avons résolue".

Avec sa quatrième victoire au sprint de la saison, le pilote aux 13 GP a réduit son retard sur le leader Pecco Bagnaia (Ducati) à seulement huit points. Les statistiques de Martin dans la deuxième moitié de la saison sont particulièrement impressionnantes. Outre ses trois victoires au sprint, il est toujours monté sur le podium le dimanche lors des trois derniers week-ends de GP et a remporté sa deuxième victoire dominicale de la saison à Misano.

"Je pense que la clé pour le moment est que la moto fonctionne immédiatement, quel que soit le circuit sur lequel nous arrivons. Nous n'avons que des petites choses à changer. Je m'adapte aussi rapidement aux circuits et je pense que c'est la clé. Je connais très bien ma moto et je sais où se trouve la limite", a déclaré Martin en révélant le secret de son succès.

Malgré le succès et la pression du championnat, Martin reste serein, car il sait : "Je n'ai pas la responsabilité de gagner le championnat actuellement. Celle-ci incombe à Pecco, car il est le pilote d'usine. Il y a trois mois, je ne m'attendais pas à me retrouver dans cette situation. Mais j'ai changé mon approche. Je veux profiter du moment présent".

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.