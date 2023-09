Jorge Martin (1°): "Non sarebbe potuto partire".

Dopo la vittoria in volata a Motegi, Jorge Martin ha spiegato perché un sensore della sua Ducati Prima Pramac ha mandato in tilt il team poco prima della partenza.

Jorge Martin ha continuato la sua impressionante striscia di vittorie a Motegi sabato, conquistando la sua terza vittoria consecutiva in volata, con 1,390 secondi di vantaggio su Brad Binder (KTM). "Ero fiducioso di poter fare un buon passo, ma non mi aspettavo di essere così veloce", ha ammesso il vincitore della pole, che ha fatto segnare il giro più veloce in 1'44.033. Per spiegare la sua sorpresa ha detto: "Nelle prove libere del mattino ho avuto qualche problema con le gomme usate".

Nella prima metà della gara, il 25enne madrileno ha dovuto ancora difendersi dall'asso della KTM Binder, motivo per cui ha dichiarato: "La gara è stata molto faticosa perché Brad spingeva continuamente. Ma in vista di domenica, è stato interessante per me vedere che quando ho rallentato, il ritmo di Brad è peggiorato".

Il pilota della Prima-Pramac Ducati ha rischiato di non prendere parte alla gara. Infatti, poco prima della partenza, il suo capo equipaggio Daniele Romagnoli, il direttore di gara Ducati Gigi Dall'Igna e il direttore tecnico della MotoGP Danny Aldridge si sono riuniti intorno alla Desmosedici GP23 dello spagnolo e hanno fatto un gesto verso le retrovie. Martin ha poi chiarito la situazione: "Un sensore aveva portato dei messaggi di errore, ma per fortuna non era rotto. Sono stato davvero fortunato perché senza quel sensore non sarei potuto partire. È stata una situazione nervosa, ma l'abbiamo risolta".

Con la sua quarta vittoria in volata della stagione, il 13 volte vincitore di un GP ha ridotto il suo distacco dal leader del campionato Pecco Bagnaia (Ducati) a soli otto punti. Le statistiche di Martin nella seconda metà della stagione sono particolarmente impressionanti. Oltre alle tre vittorie in volata, è sempre salito sul podio la domenica negli ultimi tre weekend di GP e a Misano ha ottenuto la sua seconda vittoria domenicale della stagione.

"Credo che al momento la chiave sia che la moto funziona subito, indipendentemente dalla pista in cui ci troviamo. Dobbiamo solo cambiare piccole cose. Inoltre, mi adatto rapidamente alle piste e credo che questa sia la chiave. Conosco molto bene la mia moto e so dove si trova il limite", ha rivelato il suo segreto per il successo.

Nonostante il successo e la pressione del campionato, Martin mantiene la calma perché sa: "Al momento non ho la responsabilità di vincere il campionato. È una responsabilità di Pecco, perché è il pilota ufficiale. Tre mesi fa non mi sarei aspettato di trovarmi in questa situazione. Ma ho cambiato il mio approccio. Voglio godermi il momento".

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30 settembre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.