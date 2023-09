Jorge Martin (1.º): "Não podia ter começado".

Depois da sua vitória do princípio ao fim no sprint de Motegi, Jorge Martin explicou porque é que um sensor na sua Prima Pramac Ducati deixou a equipa em alvoroço mesmo antes da partida.

Jorge Martin continuou a sua impressionante série de vitórias em Motegi, no sábado, ao conquistar a sua terceira vitória consecutiva ao sprint, com 1,390 segundos de vantagem sobre Brad Binder (KTM). "Estava confiante de que podia rodar a um bom ritmo, mas não esperava ser tão rápido", admitiu o pole-setter, que estabeleceu a volta mais rápida da corrida em 1m44,033s. Como explicação para a sua surpresa, disse: "Nos treinos livres da manhã tive alguns problemas com os pneus usados".

Na primeira metade da corrida, o madrileno de 25 anos ainda teve de se defender do ás da KTM, Binder, razão pela qual declarou depois: "A corrida foi muito cansativa porque o Brad estava sempre a pressionar. Mas olhando para domingo, foi interessante para mim ver que quando eu abrandei, o ritmo do Brad piorou."

O piloto da Prima-Pramac Ducati quase não participou na corrida. Isto porque pouco antes da partida, o seu chefe de equipa Daniele Romagnoli, bem como o diretor de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, e o diretor técnico do MotoGP, Danny Aldridge, reuniram-se à volta da Desmosedici GP23 do espanhol e fizeram um gesto para a traseira. Martin esclareceu a situação mais tarde: "Um sensor tinha dado mensagens de erro, mas felizmente não estava avariado. Tive muita sorte porque sem esse sensor quase não podia ter arrancado. Foi uma situação nervosa, mas resolvemos o problema".

Com a sua quarta vitória ao sprint da época, o 13 vezes vencedor de GP reduziu a sua diferença para o líder do campeonato Pecco Bagnaia (Ducati) para apenas oito pontos. As estatísticas de Martin na segunda metade da época são particularmente impressionantes. Para além das três vitórias ao sprint, esteve sempre no pódio no domingo nos últimos três fins-de-semana de GP e obteve a sua segunda vitória de domingo da época em Misano.

"Penso que a chave neste momento é que a mota funciona de imediato, independentemente da pista a que chegamos. Só precisamos de mudar pequenas coisas. Também me adapto rapidamente às pistas e penso que esse é o segredo. Conheço muito bem a minha mota e sei onde está o limite", revelou Martin o segredo do seu sucesso.

Apesar do sucesso e da pressão do campeonato, Martin mantém-se calmo porque sabe: "De momento, não tenho a responsabilidade de ganhar o campeonato. Essa responsabilidade é do Pecco, porque ele é o piloto de fábrica. Há três meses, não esperava estar nesta situação. Mas mudei a minha abordagem. Quero aproveitar o momento."

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30 de setembro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 27 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 299 pontos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 465 pontos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 453 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.