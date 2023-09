Pecco Bagnaia (3º): "Jorge Martín es más fuerte en estos momentos".

Desde la 2ª posición de la parrilla, Francesco "Pecco" Bagnaia no tuvo la mejor salida en el sprint, en las dos primeras curvas los dos pilotos oficiales de Red Bull KTM Jack Miller y Brad Binder se pusieron delante de él. Al final, el líder del Campeonato del Mundo al menos decidió a su favor la batalla por la 3ª plaza contra su antiguo compañero de equipo Miller. Jorge Martín, sin embargo, con su tercera victoria consecutiva al sprint, siguió mordisqueando la ventaja del piloto oficial de Ducati, que ahora tiene un saldo acreedor de sólo ocho puntos.

Para Bagnaia, ¿pesa más la alegría del resultado entre los tres primeros que pensar en la próxima victoria al sprint de su rival por el título, Martin? "No, pienso más en mí y estoy contento con el podio", aseguró Pecco. "Después del accidente en la India, era importante estar delante. Estoy decepcionado porque habría esperado un mejor agarre. Por la mañana fui competitivo en la FP2 con neumáticos más viejos, así que fue bastante extraño."

"En las dos o tres primeras vueltas he tenido problemas y luego me ha costado mucho tiempo adelantar a Jack. Frenaba tan fuerte que era muy difícil intentar maniobrar. Cuando vi que empezaba a tener problemas con el agarre de la rueda trasera, como yo, intenté acercarme en la frenada y forzarle a cometer un error. Luego he aprovechado para adelantarle. Era imposible adelantarle del todo porque frenaba muy, muy fuerte. Frené metros más tarde que en mis vueltas normales, hizo un trabajo realmente bueno", elogió el italiano de 26 años a su buen compañero Jack Miller.

Elviernes, Bagnaia respiró aliviado tras realizar importantes progresos en los frenos, pero tampoco el sábado quedó plenamente satisfecho con su actuación. "Todavía nos queda trabajo por hacer. Ya he mirado los datos de la carrera y, en comparación con Martin, he tenido mucho más trompo en la rueda trasera, también en las rectas. Eso no es normal, así que tenemos que entenderlo y mejorar. Estoy seguro de que mañana será diferente, pero Jorge está pilotando muy bien en estos momentos. Es muy suave y trabaja bien con su equipo, quizá mejor que nosotros".

"Estábamos un poco perdidos en India y Misano en términos de frenada. Ahora hemos mejorado en ese aspecto, somos más competitivos". Sin embargo, afirmó que aún falta el último paso para recuperar las mismas sensaciones que hicieron ganar a Bagnaia cinco de las diez primeras carreras del GP.

Conocer y comprender las dificultades de los últimos fines de semana de GP ayuda al defensor del título a mantener la calma a pesar de la menguante ventaja. "Sí, mucho", subraya. "Fui segundo en el sprint de la India, pero mis preocupaciones eran mayores porque mis sensaciones no eran buenas. La rueda trasera no me ayudaba en absoluto, aquí en Motegi me ayuda más. Así que puedo estar más relajado para las próximas carreras. Tenemos que estar relajados y esperar a ver qué pasa, porque aún quedan 13 carreras. Son muchas, tenemos que ser muy pacientes".

¿Sigue utilizando el piloto oficial de Ducati el nuevo embrague o ha vuelto a la versión anterior para solucionar sus problemas con la rueda trasera? "Decidimos utilizar una mezcla. Porque todo el nuevo sistema no era tan bueno para mi estilo de pilotaje. Ahora creo que hemos encontrado un compromiso mejor para mí", reveló Pecco.

Preguntado por si Bagnaia tendría que cambiar su estrategia en las carreras para encontrar un remedio contra Jorge Martín, el pupilo de Rossi respondió tras reflexionar un momento: "Cuando Jorge sale delante y ya lidera en la primera curva, seguro que es muy fuerte en el sprint cuando se trata de apretar al límite. Ahí es muy competitivo. Pero no creo que tenga que cambiar mi estrategia. Quiero seguir así, nuestra estrategia nos ha traído 20 podios en 27 carreras. Tenemos que centrarnos en estar más adelante. Hoy, por ejemplo, he perdido dos posiciones en la salida. Tenemos que mejorar eso, y ya veremos qué pasa mañana".

Sin embargo, de cara a la carrera completa de 24 vueltas del domingo, el líder del Campeonato del Mundo también subrayó: "No me preocupa principalmente el Campeonato del Mundo ni pienso en que la diferencia se reduzca. Pero es cierto que en estos momentos Jorge es más fuerte. Así que tenemos que trabajar y mantener la calma. Será importante intentar algo en el warm up del domingo por la mañana y luego apretar en carrera para frenarle un poco. Estoy seguro de que si podemos bloquearle un poco en las dos o tres primeras vueltas, tendremos más posibilidades de luchar. Pero Brad también es muy competitivo, mañana será diferente", afirmó Pecco.

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 27 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 299 puntos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 465 puntos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 453 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.