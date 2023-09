Pecco Bagnaia (3e) : "Jorge Martin plus fort en ce moment".

Pecco Bagnaia (Ducati) ne compte plus que huit points d'avance sur son collègue de marque Pramac Jorge Martin au championnat du monde MotoGP après le sprint de Motegi. Il se montre toutefois serein et espère un autre scénario lors de la course du GP.

Parti en deuxième position sur la grille de départ, Francesco "Pecco" Bagnaia n'a pas pris le meilleur départ pour le sprint. Dans les deux premiers virages, les deux pilotes officiels Red Bull-KTM Jack Miller et Brad Binder l'ont devancé. Au final, le leader du championnat du monde a au moins remporté la bataille pour la troisième place face à son ancien coéquipier Miller. Mais Jorge Martin, qui a remporté son troisième sprint consécutif, a continué à grignoter l'avance du pilote officiel Ducati, qui n'a plus que huit points d'avance.

Bagnaia se réjouit-il de son résultat dans le top 3 ou pense-t-il à la prochaine victoire de son rival en titre Martin ? "Non, je pense plus à moi et je suis heureux d'être sur le podium", a assuré Pecco. "Après ma chute en Inde, il était important d'être devant. Je suis déçu parce que je m'attendais à un meilleur grip. Le matin, j'étais compétitif en FP2 avec des pneus plus anciens, c'était donc assez étrange".

"J'ai eu du mal dans les deux ou trois premiers tours et cela m'a ensuite coûté beaucoup de temps pour dépasser Jack. Il freinait tellement fort que c'était très difficile de tenter une manœuvre. Quand j'ai vu qu'il commençait - comme moi - à avoir un peu de mal avec l'adhérence de la roue arrière, j'ai simplement essayé d'être proche dans la phase de freinage et de le pousser à la faute. J'en ai ensuite profité pour le dépasser. Me mettre complètement devant lui était impossible parce qu'il freinait très, très fort. Par rapport à mes tours normaux, j'ai freiné des mètres plus tard, il a vraiment fait du bon travail", a déclaré l'Italien de 26 ans à son bon copain Jack Miller.

Vendredi, Bagnaia a poussé un soupir de soulagement après avoir fait de nets progrès sur les freins, mais il n'était pas non plus entièrement satisfait de sa performance samedi. "Nous avons encore du travail à faire. J'ai déjà regardé les données de la course et, par rapport à Martin, j'avais beaucoup plus de spinning à l'arrière, même dans les lignes droites. Ce n'est pas normal, nous devons donc comprendre et améliorer cela. Je suis presque sûr que ce sera différent demain, mais Jorge roule tellement bien en ce moment. Il est très smooth et travaille bien avec son équipe - peut-être mieux que nous".

"Nous étions un peu perdus en Inde et à Misano en ce qui concerne la phase de freinage. Maintenant, nous nous sommes améliorés sur cet aspect, nous sommes plus compétitifs". Mais le dernier pas serait encore nécessaire pour retrouver les mêmes sensations qui ont permis à Bagnaia de remporter cinq des dix premières courses de GP.

Connaître et comprendre les difficultés rencontrées lors des récents week-ends de GP aide le champion en titre à rester calme malgré l'affaiblissement de son avance. "Oui, beaucoup", a-t-il souligné. "J'ai terminé deuxième au sprint en Inde, mais mon inquiétude était plus grande parce que mes sensations n'étaient pas bonnes. Je n'avais pas du tout de soutien de la roue arrière, ici à Motegi, cela m'aide déjà plus. Je peux donc être plus serein pour les courses à venir. Nous devons simplement rester détendus et attendre, car il reste encore 13 courses. C'est beaucoup, nous devons être très patients".

Le pilote officiel Ducati utilise-t-il toujours le nouvel embrayage ou est-il revenu à l'ancienne version pour résoudre ses problèmes avec la roue arrière ? "Nous avons opté pour un mélange. Parce que tout le nouveau système n'était pas si bon pour mon style de conduite. Maintenant, j'ai l'impression que nous avons trouvé un meilleur compromis pour moi", a révélé Pecco.

A la question de savoir si Bagnaia devait modifier sa stratégie en course pour trouver un moyen de contrer Jorge Martin, l'élève de Rossi a répondu, après un moment de réflexion : "Si Jorge part devant et mène dès le premier virage, il est certainement très fort au sprint lorsqu'il s'agit de pousser à la limite. Il est très compétitif. Mais je ne pense pas que je doive changer ma stratégie. Je veux continuer ainsi, notre stratégie nous a permis de décrocher 20 podiums en 27 courses. Nous devons nous concentrer sur la poursuite de notre progression. Aujourd'hui, par exemple, j'ai perdu deux positions au départ. Nous devons améliorer cela et nous verrons ce qui se passera demain".

En ce qui concerne le GP de dimanche, qui se déroulera sur une distance complète de 24 tours, le leader du championnat du monde a également souligné : "Je ne m'occupe pas principalement du championnat du monde ou je pense que l'écart se réduit. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Jorge est plus fort. Nous devons donc travailler, nous devons rester calmes. Il sera important d'essayer quelque chose lors du warm-up du dimanche matin, puis de pousser en course pour le ralentir un peu. Je suis presque sûr que nous aurons plus de chances de nous battre si nous pouvons le bloquer un peu dans les deux ou trois premiers tours. Mais Brad est aussi très compétitif et demain, ce sera différent", a affirmé Pecco.

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.