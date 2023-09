Pecco Bagnaia (3°): "Jorge Martin è più forte in questo momento".

Dalla seconda posizione in griglia, Francesco "Pecco" Bagnaia non è partito nel migliore dei modi, perché nelle prime due curve si è trovato davanti i due piloti ufficiali Red Bull KTM Jack Miller e Brad Binder. Alla fine, il leader del Campionato del Mondo ha deciso a suo favore la battaglia per il terzo posto contro il suo ex compagno di squadra Miller. Jorge Martin, tuttavia, con la sua terza vittoria in volata consecutiva, ha continuato a rosicchiare il vantaggio del pilota Ducati, che ora ha un saldo attivo di soli otto punti.

Per Bagnaia, la gioia per il risultato nella top 3 sta superando il pensiero della prossima vittoria del suo rivale per il titolo Martin? "No, penso più a me stesso e sono contento del podio", ha assicurato Pecco. "Dopo l'incidente in India, era importante essere davanti. Sono deluso perché mi sarei aspettato un grip migliore. Al mattino ero competitivo nelle FP2 con gomme più vecchie, quindi è stato abbastanza strano".

"Nei primi due o tre giri ho faticato e poi mi è costato molto tempo superare Jack. Stava frenando così forte che era molto difficile cercare di fare manovra. Quando ho visto che cominciava ad avere qualche problema di aderenza sulla ruota posteriore - come me - ho cercato di avvicinarmi in fase di frenata e di costringerlo a un errore. Poi ne ho approfittato per superarlo. Arrivare completamente davanti a lui era impossibile perché stava frenando molto, molto forte. Ho frenato metri più tardi rispetto ai miei giri normali, ha fatto davvero un buon lavoro", ha detto il 26enne italiano elogiando il suo compagno Jack Miller.

Venerdì, Bagnaia ha tirato un sospiro di sollievo dopo aver fatto notevoli progressi sui freni, ma non è stato pienamente soddisfatto delle sue prestazioni nemmeno sabato. "Abbiamo ancora del lavoro da fare. Ho già esaminato i dati della gara e rispetto a Martin ho avuto molto più spinning sulla ruota posteriore, anche in rettilineo. Non è normale, quindi dobbiamo capirlo e migliorare. Sono sicuro che domani sarà diverso, ma Jorge sta guidando molto bene in questo momento. È molto fluido e lavora bene con la sua squadra, forse meglio di noi".

"In India e a Misano eravamo un po' spaesati in termini di frenata. Ora abbiamo migliorato questo aspetto e siamo più competitivi". Tuttavia, ha detto che manca ancora l'ultimo passo per ritrovare lo stesso feeling che ha fatto vincere a Bagnaia cinque dei primi dieci GP.

Conoscere e capire le difficoltà degli ultimi weekend di GP aiuta il campione in carica a mantenere la calma nonostante il vantaggio si stia riducendo. "Sì, molto", ha sottolineato. "Sono stato secondo nella volata in India, ma le mie preoccupazioni erano maggiori perché non mi sentivo bene. La ruota posteriore non mi dava alcun supporto, mentre qui a Motegi mi aiuta di più. Così posso essere più rilassato per le prossime gare. Dobbiamo solo stare tranquilli e aspettare e vedere perché ci sono ancora 13 gare da disputare. Sono tante, dobbiamo essere molto pazienti".

Il pilota Ducati utilizza ancora la nuova frizione o è tornato alla versione precedente per risolvere i problemi alla ruota posteriore? "Abbiamo deciso di usare una miscela. Perché il nuovo sistema non era adatto al mio stile di guida. Ora sento che abbiamo trovato un compromesso migliore per me", ha rivelato Pecco.

Alla domanda se Bagnaia dovrà cambiare la sua strategia in gara per trovare un rimedio contro Jorge Martin, il pupillo di Rossi ha risposto dopo averci riflettuto un attimo: "Quando Jorge parte davanti e si trova già in testa alla prima curva, è sicuramente molto forte in volata quando si tratta di spingere al limite. È molto competitivo. Ma non credo di dover cambiare la mia strategia. Voglio continuare così, la nostra strategia ci ha portato 20 podi in 27 gare. Dobbiamo concentrarci per essere più avanti. Oggi, ad esempio, ho perso due posizioni alla partenza. Dobbiamo migliorare questo aspetto, poi vedremo cosa succederà domani".

In vista dei 24 giri del GP di domenica, tuttavia, il leader del Campionato del Mondo ha anche sottolineato: "Non mi preoccupo principalmente del Campionato del Mondo o di pensare che il distacco si stia riducendo. Ma è vero, al momento Jorge è più forte. Quindi dobbiamo lavorare e mantenere la calma. Sarà importante provare qualcosa nel warm-up di domenica mattina e poi spingere in gara per rallentarlo un po'. Sono abbastanza sicuro che se riusciamo a bloccarlo un po' nei primi due o tre giri, avremo maggiori possibilità di lottare. Ma anche Brad è molto competitivo: domani sarà diverso", ha affermato Pecco.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.