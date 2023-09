Pecco Bagnaia (3º): "Jorge Martin está mais forte neste momento".

Pecco Bagnaia (Ducati) está apenas oito pontos à frente do seu companheiro de marca da Pramac, Jorge Martin, no Campeonato do Mundo de MotoGP após o sprint de Motegi. Mas ele está calmo e espera por um cenário diferente na corrida de GP.

A partir do 2º lugar da grelha, Francesco "Pecco" Bagnaia não teve o melhor arranque no sprint, nas duas primeiras curvas os dois pilotos de fábrica da Red Bull KTM, Jack Miller e Brad Binder, ficaram à sua frente. No final, o líder do Campeonato do Mundo pelo menos decidiu a batalha pelo 3º lugar contra o seu antigo colega de equipa Miller a seu favor. Jorge Martin, no entanto, com a sua terceira vitória consecutiva no sprint, continuou a mordiscar a liderança do piloto de fábrica da Ducati, que agora tem um saldo positivo de apenas oito pontos.

Para Bagnaia, será que a alegria do resultado no top-3 está a compensar o pensamento da próxima vitória do seu rival Martin? "Não, estou a pensar mais em mim e estou contente com o pódio", garantiu Pecco. "Depois do acidente na Índia, era importante estar na frente. Estou desiludido porque esperava uma melhor aderência. De manhã fui competitivo no FP2 com pneus mais velhos, o que foi bastante estranho."

"Nas primeiras duas ou três voltas tive dificuldades e depois custou-me muito tempo para ultrapassar o Jack. Ele estava a travar tão forte que era muito difícil tentar manobrar. Quando vi que ele estava a começar a ter alguns problemas com a aderência na roda traseira - tal como eu - tentei aproximar-me na fase de travagem e forçá-lo a cometer um erro. Depois usei isso para o ultrapassar. Chegar completamente à frente dele era impossível porque ele estava a travar muito, muito forte. Travei metros mais tarde do que nas minhas voltas normais, ele fez um trabalho muito bom", elogiou o italiano de 26 anos ao seu bom companheiro Jack Miller.

Na sexta-feira, Bagnaia respirou de alívio depois de ter feito progressos significativos nos travões, mas também não ficou totalmente satisfeito com o seu desempenho no sábado. "Ainda temos trabalho a fazer. Já analisei os dados da corrida e, em comparação com o Martin, tive muito mais rotações na roda traseira - também nas rectas. Isso não é normal, por isso temos de perceber isso e melhorar. Tenho a certeza que amanhã vai ser diferente, mas o Jorge está a andar muito bem neste momento. Ele é muito suave e trabalha bem com a sua equipa - talvez melhor do que nós."

"Estávamos um pouco perdidos na Índia e em Misano em termos de travagem. Agora que melhorámos nesse aspeto, estamos mais competitivos." No entanto, ele disse que o passo final ainda é necessário para recuperar o mesmo sentimento que fez Bagnaia vencer cinco das dez primeiras corridas de GP.

Conhecer e compreender as dificuldades dos últimos fins-de-semana de GP ajuda o atual campeão a manter-se calmo, apesar da vantagem cada vez menor. "Sim, muito", sublinhou. "Fui segundo no sprint na Índia, mas as minhas preocupações eram maiores porque as minhas sensações não eram boas. Não tive qualquer apoio da roda traseira, aqui em Motegi ajuda-me mais. Assim, posso estar mais relaxado para as próximas corridas. Só temos de nos manter relaxados e esperar para ver, porque ainda faltam 13 corridas. É muita coisa, temos de ser muito pacientes."

O piloto de fábrica da Ducati ainda está a usar a nova embraiagem ou voltou à versão mais antiga para resolver os problemas da roda traseira? "Decidimos usar uma mistura. Porque o novo sistema não era muito bom para o meu estilo de condução. Agora sinto que encontrámos um melhor compromisso para mim", revelou Pecco.

Questionado sobre se Bagnaia teria de mudar a sua estratégia nas corridas para encontrar uma solução contra Jorge Martin, o pupilo de Rossi respondeu depois de refletir um pouco: "Quando o Jorge arranca na frente e já lidera na primeira curva, ele é de certeza muito forte no sprint quando se trata de ir até ao limite. Ele é muito competitivo nessa altura. Mas acho que não tenho de mudar a minha estratégia. Quero continuar assim, a nossa estratégia trouxe-nos 20 pódios em 27 corridas. Temos de nos concentrar em estar mais à frente. Hoje, por exemplo, perdi duas posições no arranque. Temos de melhorar isso e depois veremos o que acontece amanhã."

Olhando para a corrida completa de 24 voltas de domingo, o líder do Campeonato do Mundo também sublinhou: "Não estou preocupado principalmente com o Campeonato do Mundo ou a pensar na diminuição da diferença. Mas é verdade que, de momento, o Jorge está mais forte. Por isso, temos de trabalhar, temos de manter a calma. Será importante tentar alguma coisa no warm-up de domingo de manhã e depois fazer força na corrida para o atrasar um pouco. Tenho a certeza que se o conseguirmos bloquear um pouco nas primeiras duas ou três voltas, teremos mais hipóteses de lutar. Mas o Brad também é muito competitivo - amanhã vai ser diferente," afirmou Pecco.

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 27 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 299 pontos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 465 pontos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 453 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.