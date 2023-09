Johann Zarco (Ducati): "Así es como se destruye a los demás".

Apesar de que el viernes se había fijado como objetivo la pole position, Johann Zarco terminó en una decepcionante décima posición en la parrilla de salida de la sesión clasificatoria del sábado por la mañana en el GP de Japón. "Después de la calificación estaba muy disgustado porque había dado lo mejor de mí. Así que el décimo puesto fue difícil de asumir", admitió el francés de 33 años, al tiempo que señalaba: "Todo el mundo estaba muy cerca en términos de tiempos."

El piloto del Prima Pramac Ducati Team tuvo una buena salida en el sprint de 12 vueltas y se colocó séptimo en la primera vuelta. "Hice una gran salida y gané muchas posiciones en la primera curva. Con eso había borrado mi mala posición de salida". El bicampeón del Mundo de Moto2 luchó después con Marco Bezzecchi (Mooney VR46) por la sexta plaza antes de toparse con la estrella de Honda Marc Márquez en el último tercio de la carrera.

"No he podido seguir el ritmo de los líderes al principio de la carrera, pero a partir de la mitad de la misma he tenido un ritmo decente", ha declarado Zarco, que ha abierto una ventaja sobre sus rivales antes de la última vuelta y seguía persiguiendo al cuarto clasificado, Jack Miller (KTM). Finalmente cruzó la meta a 1,5 décimas de Miller, quinto. "Después de salir 10º, no esperaba acabar quinto", respiró aliviado el piloto de Ducati.

Comentando la sobresaliente actuación de su compañero de equipo y ganador del sprint Jorge Martín, el quinto clasificado del Campeonato del Mundo señaló: "Jorge está en una burbuja en este momento. Todo lo que hace funciona bien. Cuando un corredor llega a este estado, no se puede explicar exactamente qué es lo que hace mejor, porque sucede por sí mismo. Hace lo que le gusta y funciona".

Al mismo tiempo, Zarco citó los puntos fuertes de la Ducati como garantía de éxito: "Si te sientes cómodo en la frenada con la Ducati, puedes destrozar a todos los demás. Así lo hizo Pecco y así lo hacen Bezzecchi y Martin".

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30 septiembre):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 27 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 299 puntos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 465 puntos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 453 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.