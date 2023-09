Johann Zarco (Ducati) : "C'est comme ça que tu détruis tout le monde".

Alors qu'il visait la pole position vendredi, Johann Zarco a terminé samedi matin à une décevante dixième place sur la grille de départ des qualifications du GP du Japon. "Après les qualifications, j'étais très contrarié parce que j'ai fait de mon mieux. C'est pourquoi cette dixième place était difficile à encaisser", a avoué le Français de 33 ans, tout en constatant que "tout le monde était très proche en termes de temps".

Le pilote du team Prima Pramac Ducati s'est bien lancé dans le sprint de 12 tours , remontant jusqu'à la 7e place dans le premier tour. "J'ai pris un super départ et j'ai pu gagner de nombreuses positions dans le premier virage. J'avais ainsi effacé ma mauvaise position de départ". Le double champion du monde Moto2 s'est ensuite battu contre Marco Bezzecchi (Mooney VR46) pour la sixième place, avant qu'ils ne se heurtent à la star Honda Marc Márquez dans le dernier tiers de la course.

"Je n'ai pas pu suivre le rythme des leaders en début de course, mais à partir de la mi-course, j'ai eu un rythme correct", a constaté Zarco, qui a pris de l'avance sur ses concurrents avant le dernier tour et a encore fait la chasse au quatrième, Jack Miller (KTM). Il a finalement franchi la ligne d'arrivée en cinquième position, à 1,5 dixième de seconde de Miller. "Après avoir pris la dixième place sur la grille de départ, je ne m'attendais pas à terminer cinquième", a déclaré le pilote Ducati, soulagé.

Concernant la performance exceptionnelle de son coéquipier et vainqueur du sprint Jorge Martin, le cinquième du championnat du monde a déclaré : "Jorge est actuellement dans une bulle. Tout ce qu'il fait fonctionne bien. Quand un pilote atteint cet état, on ne peut pas expliquer exactement ce qu'il fait de mieux, car cela se fait tout seul. Il fait ce qu'il aime et cela fonctionne".

Parallèlement, Zarco a cité les points forts de la Ducati comme gage de succès : "Si tu te sens à l'aise avec la Ducati sur les freins, tu peux détruire tous les autres. C'est ce qu'a fait Pecco et c'est ce que font Bezzecchi et Martin".

Résultats du MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.