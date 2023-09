Johann Zarco (Ducati): "Così si distruggono gli altri".

Dopo una sessione di qualifiche non ottimale, Johann Zarco si è fatto strada tra i piloti della MotoGP in modo straordinario nella volata di Motegi. Ha poi spiegato le ragioni della striscia di vittorie del suo collega della Pramac Ducati Jorge Martin.

Sebbene venerdì avesse puntato alla pole position, Johann Zarco ha chiuso con un deludente decimo posto in griglia nelle qualifiche del GP del Giappone di sabato mattina. "Dopo le qualifiche ero molto arrabbiato perché avevo dato il massimo. Quindi il decimo posto è stato difficile da accettare", ha ammesso il 33enne francese, sottolineando che "tutti erano molto vicini in termini di tempi".

Il pilota del Prima Pramac Ducati Team è partito bene nei 12 giri in volata e ha conquistato il settimo posto nel corso del primo giro. "Ho fatto un'ottima partenza e ho guadagnato molte posizioni alla prima curva. In questo modo ho cancellato la mia brutta posizione di partenza". Il due volte campione del mondo della Moto2 ha poi lottato con Marco Bezzecchi (Mooney VR46) per il sesto posto, prima di incontrare la stella della Honda Marc Márquez nell'ultimo terzo di gara.

"All'inizio della gara non riuscivo a tenere il ritmo dei leader, ma da metà gara in poi avevo un ritmo decente", ha dichiarato Zarco, che ha accumulato un vantaggio sui suoi rivali prima dell'ultimo giro e stava ancora inseguendo il quarto classificato Jack Miller (KTM). Alla fine ha tagliato il traguardo con 1,5 decimi di secondo di ritardo da Miller, quinto. "Dopo essere partito decimo, non mi aspettavo di arrivare quinto", ha tirato un sospiro di sollievo il pilota della Ducati.

Commentando l'eccezionale prestazione del suo compagno di squadra e vincitore della volata, Jorge Martin, il quinto pilota del Campionato del Mondo ha osservato: "Jorge è in una bolla di sapone al momento. Tutto ciò che fa funziona bene. Quando un corridore raggiunge questo stato, non si può spiegare esattamente cosa stia facendo meglio, perché succede da solo. Fa quello che ama e funziona".

Allo stesso tempo, Zarco ha citato i punti di forza della Ducati come garanzia di successo: "Se ti senti a tuo agio in frenata con la Ducati, puoi distruggere tutti gli altri. È così che ha fatto Pecco ed è così che fanno Bezzecchi e Martin".

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30 settembre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.