Johann Zarco (Ducati): "É assim que se destrói toda a gente".

Depois de uma sessão de qualificação atribulada, Johann Zarco abriu caminho pelo pelotão de MotoGP de forma notável no sprint de Motegi. Ele então explicou as razões para a série de vitórias de seu colega da Pramac Ducati, Jorge Martin.

Apesar de ter colocado a mira na pole position na sexta-feira, Johann Zarco acabou por ficar desapontado com o décimo lugar da grelha na sessão de qualificação de sábado de manhã do GP do Japão. "Depois da qualificação fiquei muito aborrecido porque dei o meu melhor. Por isso, o décimo lugar foi difícil de aceitar," admitiu o francês de 33 anos de idade, enquanto observava, "Toda a gente estava muito próxima em termos de tempos."

O piloto da Prima Pramac Ducati Team teve um bom arranque na corrida de 12 voltas e chegou a sétimo na primeira volta. "Tive um excelente arranque e ganhei muitas posições na primeira curva. Com isso, apaguei a minha má posição de partida." O duas vezes Campeão do Mundo de Moto2 lutou com Marco Bezzecchi (Mooney VR46) pelo 6º lugar antes de se cruzarem com a estrela da Honda Marc Márquez no último terço da corrida.

"Não consegui acompanhar o ritmo dos líderes no início da corrida, mas a partir do meio da corrida tive um ritmo decente", registou Zarco, que abriu uma vantagem sobre os rivais antes da última volta e ainda perseguia o quarto classificado Jack Miller (KTM). Acabou por cruzar a linha de meta a 1,5 décimos de segundo de Miller, em quinto. "Depois de ter começado em 10º, não esperava terminar em quinto," disse o piloto da Ducati com um suspiro de alívio.

Comentando o excelente desempenho do seu companheiro de equipa e vencedor do sprint, Jorge Martin, o quinto classificado do Campeonato do Mundo observou: "O Jorge está numa bolha neste momento. Tudo o que ele faz funciona bem. Quando um ciclista atinge este estado, não se pode explicar exatamente o que está a fazer melhor, porque acontece por si só. Ele faz o que gosta e funciona".

Ao mesmo tempo, Zarco citou os pontos fortes da Ducati como uma garantia de sucesso: "Se nos sentirmos confortáveis nos travões com a Ducati, podemos destruir todos os outros. Foi assim que o Pecco o fez e é assim que o Bezzecchi e o Martin o fazem."

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30 de setembro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 27 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 299 pontos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 465 pontos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 453 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.