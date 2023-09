Marc Márquez (7º): "Honda no tiene mucho tiempo".

Marc Márquez ha sido séptimo en la carrera sprint de 12 vueltas disputada hoy en Mobility Resort Motegi, a 9.298 segundos del ganador Jorge Martín, y por supuesto no ha podido lograr el milagro que los máximos responsables de Honda habían previsto ante la superioridad de Honda y Ducati. Joan Mir no pudo pasar del 13º puesto, Nakagami y Bradl acabaron 17º y 20º. ¡Increíblemente, Repsol-Honda sigue muy rezagada en el undécimo y último puesto del Campeonato del Mundo por Equipos!

"Hoy he sido súper competitivo en las cuatro primeras vueltas", describió Marc. "Pero luego he sentido una 'caída' en el neumático trasero y después la rueda trasera ha vuelto a girar tan fuerte como en todo el fin de semana. Entonces hemos perdido tracción y habría sido demasiado arriesgado intentar seguir el ritmo de los pilotos de cabeza. Quería terminar la carrera al sprint. Tenía que arriesgar mucho de todas formas. Al principio he pilotado como en un entrenamiento clasificatorio. Puedes hacerlo durante cuatro vueltas, pero no puedes mantenerlo durante doce".

Marc Márquez no se imagina ahora que pueda hacerlo mejor en las 24 vueltas de mañana. "Si te fijas en la tendencia del sprint, he empezado fuerte pero al final he bajado y bajado el ritmo. Esa tendencia no cambiará mañana".

Marc Márquez ha superado finalmente a su compatriota Alex Rins en el Campeonato del Mundo, ahora es decimoquinto. Ha perdido la increíble cifra de 251 puntos respecto al no precisamente impecable líder del Mundial, Pecco Bagnaia.

Todos los pilotos de MotoGP eligieron el neumático duro delantero y el blando trasero en el sprint de Michelin.

"Aún no está claro si cambiaremos la elección de neumáticos para el domingo", señaló el piloto oficial de Honda. "Probaré el trasero medio en el warm-up de mañana, porque quiero saber si también se degrada tanto como el compuesto blando en el sprint después de cuatro vueltas".

Por cierto, hoy también se ha filtrado el nombre del nuevo jefe de desarrollo de HRC, que sustituirá a partir del 1 de octubre al destituido Shinichi Kokubu como director técnico. Se trata de Shin Sato, que anteriormente estuvo involucrado en el proyecto de la RC213V.

¿Qué ha dicho Marc Márquez sobre este nombramiento? "En una gran empresa como Honda o HRC o cualquier otra marca, si los resultados no llegan, tienes que cambiar algo. O tienes que cambiar los pilotos, los técnicos o la moto. Sí, parece que están cambiando grandes nombres dentro de este proyecto. Ahora han elegido a otra persona. Sí, pero eso no es responsabilidad mía. Eso es cosa de Honda. Pero hay que recordar: cuando se cambia a la gente, los nuevos técnicos tienen que acostumbrarse primero a su trabajo, eso lleva tiempo. Necesitamos nuevas ideas. Con Honda, ahora hay que hacer que la moto sea competitiva en el menor tiempo posible".

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 27 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 299 puntos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 465 puntos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing 453 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.