Marc Márquez (7e) : "Honda n'a pas beaucoup de temps".

Septième de la course de sprint de 12 tours qui s'est déroulée aujourd'hui sur le circuit Mobility Resort de Motegi, Marc Márquez a perdu 9,298 secondes par rapport au vainqueur Jorge Martin et n'a évidemment pas pu réaliser le miracle imaginé par les dirigeants de Honda face à la supériorité de Honda et Ducati. Joan Mir n'a pu faire mieux que 13e, Nakagami et Bradl ont terminé respectivement 17e et 20e, ce qui est incroyable : Repsol-Honda est toujours relégué à la 11e et dernière place du championnat du monde par équipes !

"J'étais super compétitif aujourd'hui pendant les quatre premiers tours", a expliqué Marc. "Mais ensuite, j'ai senti un 'drop' sur le pneu arrière et la roue arrière s'est mise à patiner aussi violemment que tout le week-end précédent. Nous avons alors perdu de la traction et il aurait été trop risqué pour moi d'essayer de rester dans le sillage des meilleurs pilotes. Je voulais absolument terminer la course de sprint. Je devais de toute façon prendre des risques énormes. Au début, j'ai roulé comme dans une séance d'essais qualificatifs. Cela peut durer quatre tours, mais on ne peut pas le faire pendant douze tours".

Marc Márquez ne s'imagine pas maintenant pouvoir faire meilleure figure dans la course de 24 tours de demain. "Si tu regardes la tendance du sprint, j'ai commencé fort, mais j'ai fini par ralentir de plus en plus. Cette tendance ne changera pas demain".

Marc Márquez a maintenant enfin dépassé son collègue Honda Alex Rins au championnat du monde, il est désormais quinzième du championnat. Il a perdu un nombre incroyable de points (251) sur le leader du championnat, Pecco Bagnaia, qui n'a pas fait de faute.

L'ensemble du peloton MotoGP a choisi le pneu avant dur et le pneu arrière tendre lors du sprint chez Michelin.

"Nous ne savons pas encore si nous allons changer de pneus pour dimanche", a fait remarquer le pilote d'usine Honda. "J'essaierai le medium arrière lors du warm-up de demain, car je veux savoir s'il se dégrade aussi après quatre tours que le composé tendre en sprint".

Par ailleurs, le nom du nouveau responsable du développement HRC qui remplacera Shinichi Kokubu, licencié, au poste de directeur technique à partir du 1er octobre a également fuité aujourd'hui. Il s'agit de Shin Sato, qui s'occupait déjà du projet RC213V.

Qu'a dit Marc Márquez à propos de ce recrutement ? "Dans une grande entreprise comme Honda ou HRC, ou dans une autre marque, si les résultats ne viennent pas, tu dois changer quelque chose. Soit tu dois changer de pilote, soit tu dois changer de technicien, soit tu dois changer de moto. oui, il semble qu'ils changent de grands noms au sein de ce projet. Ils ont maintenant choisi une autre personne. Oui, mais ce n'est pas de mon ressort. C'est l'affaire de Honda. Mais il faut garder à l'esprit que lorsque des personnes sont changées, les nouveaux techniciens doivent d'abord trouver leurs marques dans leur travail, cela prend du temps. Nous avons besoin de nouvelles idées. Chez Honda, il faut maintenant rendre la moto compétitive en un minimum de temps".

Résultats du MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.