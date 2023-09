Marc Márquez (7°): "La Honda non ha molto tempo".

Marc Márquez si è piazzato oggi al settimo posto nella gara sprint di 12 giri al Mobility Resort Motegi, a 9,298 secondi dal vincitore Jorge Martin, e naturalmente non è riuscito a compiere il miracolo che i top manager Honda avevano immaginato contro la superiorità di Honda e Ducati. Joan Mir non è riuscito ad andare oltre il 13° posto, Nakagami e Bradl sono finiti 17° e 20°. Incredibilmente, la Repsol-Honda continua a rimanere indietro, all'undicesimo e ultimo posto nel Campionato del Mondo a squadre!

"Oggi sono stato molto competitivo nei primi quattro giri", ha descritto Marc. "Ma poi ho sentito un 'calo' sul pneumatico posteriore e poi la ruota posteriore ha girato di nuovo con la stessa forza di tutto il weekend precedente. Poi abbiamo perso trazione e sarebbe stato troppo rischioso se avessi cercato di tenere il passo dei primi. Volevo davvero finire la gara sprint. Ho dovuto comunque prendere dei rischi enormi. All'inizio ho guidato come nelle prove di qualificazione. Puoi farlo per quattro giri, ma non puoi continuare così per dodici giri".

Marc Márquez non immagina di poter fare meglio nella gara di 24 giri di domani. "Se si guarda alla tendenza dello sprint, sono partito forte ma alla fine ho rallentato e rallentato. Questa tendenza non cambierà domani".

Marc Márquez ha finalmente superato il collega della Honda Alex Rins nel Campionato del Mondo, ora è quindicesimo. Ha perso ben 251 punti rispetto al non proprio impeccabile leader del mondiale Pecco Bagnaia.

L'intero schieramento della MotoGP ha scelto lo pneumatico anteriore duro e quello posteriore morbido nello sprint di Michelin.

"Non è ancora chiaro se cambieremo la scelta degli pneumatici per domenica", ha detto il pilota ufficiale Honda. "Proverò la media posteriore nel warm-up di domani, perché voglio sapere se anche questa si degrada tanto quanto la mescola morbida nello sprint dopo quattro giri".

Tra l'altro, oggi è trapelato anche il nome del nuovo responsabile dello sviluppo della HRC, che dal 1° ottobre sostituirà il licenziato Shinichi Kokubu come direttore tecnico. Si tratta di Shin Sato, già coinvolto nel progetto RC213V.

Cosa ha detto Marc Márquez di questa nomina? "In una grande azienda come Honda o HRC o qualsiasi altro marchio, se i risultati non arrivano, bisogna cambiare qualcosa. O si cambiano i piloti, i tecnici o la moto. Sì, sembra che stiano cambiando grandi nomi all'interno di questo progetto. Hanno scelto un'altra persona. Sì, ma non è una mia responsabilità. Sono affari della Honda. Ma bisogna ricordare che quando si cambiano le persone, i nuovi tecnici devono prima abituarsi al loro lavoro e questo richiede tempo. Abbiamo bisogno di nuove idee. Con Honda, ora la moto deve essere resa competitiva nel più breve tempo possibile".

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.