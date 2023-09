Marc Márquez (7º): "A Honda não tem muito tempo".

Marc Márquez foi sétimo na corrida de 12 voltas no Mobility Resort Motegi hoje, 9,298 segundos atrás do vencedor Jorge Martin, e é claro que ele não conseguiu fazer o milagre que os gestores de topo da Honda tinham imaginado contra a superioridade da Honda e da Ducati. Joan Mir não conseguiu ir além do 13º lugar, Nakagami e Bradl terminaram em 17º e 20º. Incrivelmente, a Repsol-Honda continua muito atrás, em 11º e último lugar no Campeonato do Mundo de Equipas!

"Hoje fui super competitivo nas primeiras quatro voltas", descreveu Marc. Mas depois senti uma "queda" no pneu traseiro e a roda traseira voltou a rodar com a mesma força do fim de semana anterior. Depois perdemos tração e teria sido demasiado arriscado se eu tivesse tentado acompanhar os pilotos de topo. Eu queria mesmo terminar a corrida de sprint. De qualquer forma, tive de correr grandes riscos. No início, conduzi como num treino de qualificação. Pode-se fazer isso durante quatro voltas, mas não se pode continuar assim durante doze voltas."

Marc Márquez não está agora a imaginar que pode fazer melhor nas 24 voltas de amanhã. "Se olharmos para a tendência do sprint, comecei forte, mas no final abrandei e abrandei. Essa tendência não vai mudar amanhã."

Marc Márquez finalmente ultrapassou o colega piloto da Honda, Alex Rins, no Campeonato do Mundo, sendo agora o décimo quinto classificado. Perdeu uns incríveis 251 pontos para o não exatamente impecável líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia.

Todo o pelotão de MotoGP escolheu o pneu dianteiro duro e o pneu traseiro macio no sprint da Michelin.

"Se vamos mudar a escolha de pneus para domingo ainda não está claro", observou o piloto da fábrica da Honda. "Vou experimentar o pneu traseiro médio no warm-up de amanhã, porque quero saber se ele também se degrada tanto quanto o composto macio no sprint após quatro voltas."

A propósito, o nome do novo chefe de desenvolvimento da HRC, que irá substituir o demitido Shinichi Kokubu como Diretor Técnico a partir de 1 de outubro, também foi divulgado hoje. Trata-se de Shin Sato, que esteve anteriormente envolvido no projeto RC213V.

O que é que Marc Márquez disse sobre esta nomeação? "Numa grande empresa como a Honda ou a HRC ou qualquer outra marca, se os resultados não aparecem, é preciso mudar alguma coisa. Sim, parece que estão a mudar grandes nomes dentro deste projeto. Agora escolheram outra pessoa. Sim, mas isso não é da minha responsabilidade. É um assunto da Honda. Mas há que ter em conta que, quando se mudam pessoas, os novos técnicos têm de se habituar primeiro ao seu trabalho, o que leva tempo. Precisamos de novas ideias. Com a Honda, agora a mota tem de se tornar competitiva no mais curto espaço de tempo possível."

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 27 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 299 pontos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 465 pontos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 453 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.