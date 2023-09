Di Giannantonio (Ducati/8e) : La moto la plus lente

Avec le sixième temps, Fabio di Giannantonio s'est directement qualifié pour la deuxième séance d'essais qualificatifs, où il a de nouveau terminé sixième. Il est frappant de constater que lors de la deuxième séance d'essais libres, Di Giannantonio a obtenu la deuxième vitesse maximale la plus lente. Lors de la deuxième séance de qualification, Di Giannantonio a enregistré la vitesse maximale la plus lente avec 306,8 km/h, tandis que le poleman Jorge Martin a également franchi la ligne d'arrivée le plus rapidement avec 316,7 km/h.

L'Italien de 25 ans s'est montré satisfait de sa huitième place dans la course de sprint : "J'ai pris un bon départ et vers la fin de la course, j'étais en vue du trio Zarco, Bezzecchi et Marc Márquez qui se battait pour la cinquième place. De manière générale, je vois que nous nous améliorons. Maintenant, nous devons travailler sur l'aérodynamique, sur ma position sur la moto et éventuellement ajouter des aides aérodynamiques à la combinaison en cuir".

L'équipe technique du team Gresini sera certainement aussi mise à contribution, car avec ses 175 cm et ses 68 kg, Di Giannantonio n'est pas un géant inadapté à la course moto. Cependant, Gresini utilise des Ducati GP22 de l'année dernière et si l'on regarde les vitesses maximales mesurées l'année dernière sur le circuit de Montegi, Jorge Martin sur la Pramac Ducati GP22 avait atteint 306,8 km/h lors de la deuxième séance de qualification, soit exactement la même vitesse que Di Giannantonio cette année. Sauf qu'en 2022, Martin était encore en tête du classement des vitesses de pointe avec cette valeur.

"La vitesse maximale dans les lignes droites est l'élément manquant", explique Di Giannantonio à ce sujet. "Si nous pouvons nous améliorer dans ce domaine, nous ferons un pas en avant décisif et nous pourrons rivaliser avec les pilotes les plus rapides".

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.