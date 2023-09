Di Giannantonio (Ducati/8°): La moto più lenta

Con il sesto tempo, Fabio di Giannantonio si è qualificato direttamente per la seconda sessione di qualifiche, dove ha concluso nuovamente al sesto posto. Nelle seconde prove libere, Di Giannantonio ha registrato la seconda velocità massima più veloce. Nelle qualifiche 2, la velocità massima più bassa è stata registrata da Di Giannantonio a 306,8 km/h, mentre Jorge Martin, autore della pole position, è stato il più veloce sul rettilineo d'arrivo con 316,7 km/h.

Il 25enne italiano è soddisfatto del suo ottavo posto nella gara sprint: "La partenza è stata buona e verso la fine della gara ero a portata di mano del gruppo di tre con Zarco, Bezzecchi e Marc Márquez, che lottavano per il quinto posto. In generale, vedo che stiamo migliorando. Ora dobbiamo lavorare sull'aerodinamica, sulla mia posizione sulla moto e forse dobbiamo mettere degli aiuti aerodinamici sulla tuta di pelle".

Anche la squadra tecnica del team Gresini sarà sicuramente messa alla prova, perché con i suoi 175 cm e 68 kg Di Giannantonio non è un gigante inadatto alle corse in moto. Tuttavia, in Gresini vengono utilizzate le Ducati GP22 dell'anno scorso e, se si guarda alle velocità massime misurate l'anno scorso sul Montegi Circiut, Jorge Martin sulla Ducati GP22 Pramac è stato veloce nella seconda sessione di qualifiche esattamente come Di Giannantonio quest'anno, con 306,8 km/h. Solo che Martin era in testa nel 2022. Solo Martin era ancora in testa alla classifica della velocità massima con quella cifra nel 2022.

"La velocità massima sui rettilinei è l'ingrediente mancante", commenta Di Giannantonio. "Se riusciremo a migliorare in quest'area, faremo un passo avanti decisivo e saremo in grado di tenere il passo dei piloti più veloci".

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.