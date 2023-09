Di Giannantonio (Ducati/8º): A mota mais lenta

Com o sexto tempo, Fabio di Giannantonio qualificou-se diretamente para a segunda sessão de qualificação, onde terminou novamente em sexto lugar. De forma surpreendente, Di Giannantonio registou a segunda velocidade máxima mais rápida no segundo treino livre. Na qualificação 2, a velocidade máxima mais lenta foi registada por Di Giannantonio, a 306,8 km/h, enquanto o pole-setter Jorge Martin foi também o mais rápido na reta da meta, a 316,7 km/h.

O italiano de 25 anos ficou satisfeito com o seu oitavo lugar na corrida de sprint: "O arranque foi bom e no final da corrida estava à vista do grupo de três com Zarco, Bezzecchi e Marc Márquez, que estavam a lutar pelo quinto lugar. Em geral, vejo que estamos a melhorar. Agora temos de trabalhar na aerodinâmica, na minha posição na moto e talvez tenhamos de colocar ajudas aerodinâmicas no fato de cabedal."

A equipa técnica da equipa Gresini também vai certamente ser desafiada, porque com 175 cm e 68 kg Di Giannantonio não é um gigante inadequado para as corridas de motos. No entanto, as Ducati GP22 do ano passado são usadas na Gresini, e se olharmos para as velocidades máximas medidas no ano passado em Montegi Circiut, Jorge Martin na Pramac Ducati GP22 foi exatamente tão rápido na segunda sessão de qualificação como Di Giannantonio é este ano, com 306,8 km/h. Só que Martin liderou o pelotão em 2022. Só que Martin ainda liderava a classificação da velocidade máxima com esse valor em 2022.

"A velocidade máxima nas rectas é o ingrediente que falta", comenta Di Giannantonio. "Se conseguirmos melhorar nesta área, daremos um passo decisivo em frente e seremos capazes de acompanhar os pilotos mais rápidos."

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 27 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 299 pontos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 465 pontos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 453 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.