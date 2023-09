Fabio Quartararo (Yamaha/15e) : La frustration totale

Ceux qui espéraient une tendance à la hausse chez Yamaha après la troisième place de Fabio Quartararo (24 ans) lors de la course en Inde ont été ramenés sans ménagement à la dure réalité lors de la course à domicile au Japon. Pour le champion du monde MotoGP 2021, la M1 est arrivée au bout du rouleau. "La situation est absolument désespérée. Nous n'avons pas de vitesse, pas de downforce et pas de prise de virage - absolument rien".

Le désormais onzième vainqueur de MotoGP, complètement désabusé, dans sa gestion de la frustration : "Conceptuellement, la moto a trois ans. Nous avons tout exploité. C'est notre potentiel. Je n'ai pas de plan pour nous améliorer".

Dans la réalité du sprint de Motegi, la débâcle a pris la forme suivante : "El Diablo" a certes pris un bon départ, mais a ensuite manqué une ligne dès le premier tour et s'est retrouvé loin derrière. "C'est là que réside le problème. Pour être un tant soit peu rapide, nous devons parfois aller bien au-delà de la limite lors du freinage et c'est alors que des erreurs se produisent".

"Nous étions super lents. Le maniement des pneus ne convient pas non plus. Lorsque nous voulons faire un time attack pendant les essais, le pneu se dégrade totalement dès le premier tour, et si nous avons de la chance, après le deuxième. On ne peut rien développer ni construire de cette manière. Et si nous suivons un pilote rapide pendant les essais, comme j'ai essayé de le faire avec Marc Márquez, tout le système s'effondre en plus dans le sillage du vent", explique le pilote du sud de la France, visiblement dans un état pitoyable.

Pour son coéquipier Franky Morbidelli, délivré de ce genre de soucis en 2024 en tant que pilote Ducati, la situation n'était pas différente. "Cette performance était une honte embarrassante. L'espoir meurt en dernier, c'est bien connu. Mais je n'y crois même plus".

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.