Fabio Quartararo (Yamaha/15°): Frustrazione totale

Chi sperava in una tendenza al rialzo per la Yamaha dopo il terzo posto di Fabio Quartararo (24) nella gara in India, è stato riportato impietosamente a terra nella gara di casa in Giappone. Il Campione del Mondo MotoGP 2021 ritiene che la M1 sia arrivata al capolinea. "La situazione è assolutamente disperata. Non abbiamo velocità, né deportanza, né comportamento in curva: assolutamente nulla".

L'undici volte vincitore della MotoGP, ormai completamente disilluso, ha espresso la sua frustrazione: "Concettualmente, la moto è vecchia di tre anni. Abbiamo esaurito tutto. Questo è il nostro potenziale. Non ho un piano per migliorare".

Nella realtà della volata di Motegi, la debacle è stata che "El Diablo" è partito bene, ma poi ha sbagliato una linea al primo giro ed è scivolato molto indietro. "Questo è il problema. Per essere anche solo ragionevolmente veloci, dobbiamo andare molto oltre il limite in frenata e poi si verificano degli errori".

"Eravamo molto lenti. Anche la gestione degli pneumatici non è corretta. Se vogliamo fare un time attack in prova, il pneumatico si degrada già dopo il primo giro, se siamo fortunati anche dopo il secondo. Non si può sviluppare e costruire nulla in questo modo. E se seguiamo un pilota veloce in prova, come ho cercato di fare con Marc Márquez, allora l'intero sistema si rompe ancora di più in scia", ha detto il francese del sud, visibilmente in uno stato pietoso.

Le cose non sono andate diversamente per il suo compagno di squadra Franky Morbidelli, riscattatosi da questi guai come pilota Ducati nel 2024. "La prestazione è stata una vergogna imbarazzante. Come tutti sappiamo, la speranza muore per ultima. Ma io non ci credo più".

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.