Marco Bezzecchi (6º): Caída en la Q2 y problemas con los dispositivos.

Marco Bezzecchi sufrió una fuerte caída justo al inicio de la Q2 en Mobility Resort Motegi el sábado. Salió volando en la rápida curva 13 y rodó varias veces por la grava. Sin embargo, las secuelas no afectaron a su rendimiento, aseguró: "Me encuentro bien. Me duele un poco el tobillo izquierdo y la rodilla derecha. Pero no es nada preocupante, por suerte".

"Bez" también vio su espectacular caída en las imágenes de televisión. Sin embargo, no se asustó, dijo. "No, porque daba más miedo vivir la caída que verla después", bromeaba de nuevo el protegido de Rossi.

El italiano de 24 años explicó así el motivo de la caída: "Cometí un error porque entré en la curva un poco demasiado rápido en la vuelta de salida, cuando el neumático no estaba listo. Básicamente, el neumático estaba listo, pero en las dos curvas anteriores tomé un poco más despacio porque quería dejar más espacio a Di Giannantonio delante de mí. Estaba demasiado cerca, así que le he dejado escaparse un poco, pero luego, por desgracia, he girado demasiado rápido y me he caído".

Bez se apresuró entonces a volver al box de la Mooney VR46 para buscar tiempos en su segunda GP22. "La segunda moto tenía montado el neumático medio delante, que no es la mejor opción para esta pista, pero conseguí el cuarto puesto en parrilla. Así que estuvo bien".

El medallista de bronce del Campeonato del Mundo estaba menos contento con su sexto puesto en la carrera sprint: "En el sprint mi salida fue buena, pero cometí algunos pequeños errores que me ralentizaron un poco. Fue una pena, pero intentaré hacerlo mejor el domingo".

"En primer lugar, no pude desactivar el dispositivo delantero en la salida, por eso fui muy lento en las dos primeras curvas porque era imposible girar en la moto", profundizó Bezzecchi. "Perdí una posición con Márquez por eso, y siempre es difícil adelantar a Marc porque es fuerte en la frenada".

"Pero también cometí un error con el dispositivo de altura de pilotaje trasero y lo utilicé en un lugar donde no debía", se lamentó el joven piloto de VR46. "Si no activo el dispositivo donde lo he hecho hoy, seguro que puedo mejorar. Entonces Zarco tampoco me habría pasado y podría haber cogido a Márquez enseguida. Pero no he estado concentrado por un momento, he activado el dispositivo y he perdido tiempo. Porque si después no hay un punto de frenada fuerte, la parte trasera no sube. Si te fijas en el punto en el que me ha adelantado Zarco, he rodado en la curva 6 como si estuviera en Moto2... Los otros errores han sido luego consecuencia del error porque quería alcanzarle lo antes posible".

Con un menor margen de error, el tricampeón de esta temporada habría confiado en mantener al menos el ritmo de Pecco Bagnaia y Jack Miller en la batalla por el último cajón del podio. "Sí, creo que sí. Si podría haberlo hecho mejor, no lo sé".

En cualquier caso, Bez afronta la carrera de 24 vueltas del domingo con confianza: "Me siento cómodo con la moto, y siempre tengo confianza", sonríe cuando se le pregunta al respecto.

Por cierto, Bezzecchi disputó el sprint del sábado por la tarde con su segunda moto. "Pero la otra también habría estado lista. Mis mecánicos no duermen", señaló el piloto de Ducati del Mooney VR46 Racing Team.

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 27 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 299 puntos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 465 puntos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 453 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.