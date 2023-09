Marco Bezzecchi (6e) : crash en Q2 et difficultés avec les pneumatiques

Marco Bezzecchi a subi un grave crash dès le début de la Q2 samedi au Mobility Resort Motegi. Il est parti à la faute dans le virage 13 rapide et a fait plusieurs tonneaux dans le bac à gravier. Mais les séquelles n'ont pas eu d'impact sur sa performance, a-t-il assuré : "Je me sens bien. J'ai un peu mal à la cheville gauche et au genou droit. Mais heureusement, ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter".

"Bez" a également regardé sa chute spectaculaire sur les images de la télévision. Mais cela n'a pas été effrayant. "Non, parce que c'était plus effrayant de vivre la chute que de la regarder après", a déclaré le protégé de Rossi, déjà prêt à plaisanter.

L'Italien de 24 ans a expliqué la raison de sa sortie de piste : "J'ai fait une erreur parce que je suis entré un peu trop vite dans le virage sur le tour extérieur alors que le pneu n'était pas prêt. En principe, le pneu était déjà prêt, mais j'ai pris les deux virages précédents un peu plus lentement parce que je voulais laisser plus d'espace à Di Giannantonio devant moi. J'étais trop près, alors je l'ai laissé partir un peu, mais j'ai malheureusement braqué trop vite et je suis tombé".

Bez s'est ensuite précipité au box Mooney-VR46 pour aller à la chasse aux temps avec sa deuxième GP22. "La deuxième moto était équipée de pneus médiums à l'avant, ce qui n'est pas la meilleure option pour cette piste, mais j'ai réussi à me classer quatrième sur la grille. C'était donc bien".

Le troisième du championnat du monde était moins heureux de sa sixième place dans la course de sprint: "Dans le sprint, mon départ était bon, mais j'ai fait quelques petites erreurs qui m'ont un peu ralenti. C'était dommage, mais je vais essayer de faire mieux dimanche".

"Tout d'abord, je n'ai pas pu désactiver le device avant au départ, ce qui m'a rendu très lent dans les deux premiers virages car la moto ne pouvait pas tourner", a expliqué Bezzecchi plus en détail. "J'ai donc perdu une position face à Márquez - et il est toujours difficile de dépasser Marc car il est fort sur les freins".

"Mais j'ai aussi fait une erreur avec le Rear-Ride-Height-Device et je l'ai utilisé à un endroit où je n'aurais pas dû le faire", s'est agacé la jeune star de VR46. "Si je n'active pas le dispositif là où je l'ai fait aujourd'hui, je peux certainement m'améliorer. Dans ce cas, Zarco ne m'aurait pas dépassé et j'aurais pu prendre Márquez tout de suite. Mais je n'ai pas été concentré pendant un court instant, j'ai activé le dispositif et j'ai perdu du temps. Car si un point de freinage dur ne suit pas, l'arrière ne remonte pas. Si l'on regarde où Zarco m'a dépassé, j'ai pris le virage 6 comme si j'étais en Moto2... Les autres erreurs ont ensuite découlé de cette erreur, car je voulais rattraper le plus vite possible".

Avec un taux d'erreur moindre, le triple vainqueur du GP de cette saison aurait pu espérer tenir au moins la dragée haute à Pecco Bagnaia et Jack Miller dans la lutte pour la dernière place du podium. "Oui, je pense que oui. Si j'aurais pu faire mieux, je ne sais pas".

En tout cas, Bez envisage la course de 24 tours de dimanche avec confiance : "Je me sens bien avec la moto - et je suis toujours confiant", a-t-il souri lorsqu'on lui a posé la question.

Samedi après-midi, Bezzecchi a d'ailleurs disputé le sprint avec sa deuxième moto. "Mais l'autre aurait aussi été prête. Mes mécaniciens ne dorment pas", a déclaré le pilote Ducati du Mooney VR46 Racing Team.

Résultats du MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.