Marco Bezzecchi (6°): incidente in Q2 e problemi con i dispositivi

Un sabato turbolento è alle spalle di Marco Bezzecchi (Ducati): Fortunatamente, il terzo in classifica della MotoGP non si è fatto male in una veloce caduta in qualifica. Poi ha commesso troppi errori nella volata di Motegi.

Marco Bezzecchi è stato vittima di un grave incidente proprio all'inizio della Q2 al Mobility Resort di Motegi sabato. È volato via alla veloce curva 13 e si è rotolato più volte nella ghiaia. Tuttavia, i postumi non hanno influito sulla sua prestazione, ha assicurato: "Mi sento bene. Ho un po' di dolore alla caviglia sinistra e al ginocchio destro. Non è nulla di cui preoccuparsi, per fortuna".

Anche "Bez" ha assistito alla sua spettacolare caduta nelle immagini televisive. Non è stato spaventoso, però, ha detto. "No, perché è stato più spaventoso vivere la caduta, quindi guardarla dopo", ha detto il pupillo di Rossi, già di nuovo in vena di scherzi.

Il 24enne italiano ha spiegato così il motivo dell'incidente: "Ho commesso un errore perché sono entrato in curva un po' troppo velocemente all'uscita del giro quando la gomma non era pronta. In pratica la gomma era pronta, ma nelle due curve precedenti sono andato un po' più piano perché volevo lasciare più spazio a Di Giannantonio davanti a me. Ero troppo vicino, quindi l'ho lasciato scappare un po', ma poi purtroppo ho girato troppo velocemente e sono caduto".

Bez è poi tornato di corsa al box Mooney VR46 per cercare i tempi sulla sua seconda GP22. "La seconda moto montava la gomma media all'anteriore, che non è l'opzione migliore per questa pista, ma sono riuscito a ottenere il quarto posto in griglia. Quindi è andata bene".

Il bronzo iridato è stato meno soddisfatto del sesto posto nella gara sprint: "Nella gara sprint la mia partenza è stata buona, ma ho commesso alcuni piccoli errori che mi hanno rallentato un po'. È stato un peccato, ma cercherò di fare meglio domenica".

"Prima di tutto, non sono riuscito a disattivare il dispositivo anteriore alla partenza, per questo sono stato molto lento nelle prime due curve perché era impossibile girare nella moto", ha approfondito Bezzecchi. "Ho perso una posizione rispetto a Márquez per questo motivo - ed è sempre difficile superare Marc perché è forte in frenata".

"Ma ho anche commesso un errore con il dispositivo di assetto posteriore e l'ho usato in un punto in cui non avrei dovuto", si è preoccupato il giovane VR46. "Se non attivo il dispositivo dove l'ho fatto oggi, posso sicuramente migliorare. In quel caso Zarco non mi avrebbe passato e avrei potuto prendere subito Márquez. Ma per un breve momento non ero concentrato, ho attivato il dispositivo e ho perso tempo. Perché se non c'è un punto di frenata brusca dopo, il posteriore non si alza. Se guardate dove Zarco mi ha superato, ho guidato la curva 6 come se fossi in Moto2... Gli altri errori sono stati poi una conseguenza dell'errore, perché volevo recuperare il più velocemente possibile".

Con un margine di errore più basso, il tre volte vincitore del GP di questa stagione sarebbe stato sicuro di riuscire a tenere il passo di Pecco Bagnaia e Jack Miller nella lotta per l'ultimo posto sul podio. "Sì, penso di sì. Se avrei potuto fare meglio, non lo so".

In ogni caso, Bez guarda con fiducia ai 24 giri di domenica: "Mi sento a mio agio con la moto - e sono sempre fiducioso", ha sorriso quando gli è stato chiesto di farlo.

Tra l'altro, Bezzecchi ha disputato la volata di sabato pomeriggio con la sua seconda moto. "Ma anche l'altra sarebbe stata pronta. I miei meccanici non dormono", ha sottolineato il pilota Ducati del Mooney VR46 Racing Team.

