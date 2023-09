Marco Bezzecchi (6º): queda na Q2 e problemas com os dispositivos

Marco Bezzecchi sofreu um forte acidente logo no início da Q2 no Mobility Resort Motegi, no sábado. Ele voou na rápida curva 13 e capotou várias vezes na gravilha. No entanto, as sequelas não afectaram o seu desempenho, assegurou: "Sinto-me bem. Tenho um pouco de dor no tornozelo esquerdo e no joelho direito. Mas não é nada de preocupante, felizmente".

"Bez" também assistiu à sua queda espetacular nas imagens da televisão. No entanto, não foi assustador, diz ele. "Não, porque foi mais assustador experimentar a queda, para depois a ver", disse o protegido de Rossi, já em tom de brincadeira.

O italiano de 24 anos explicou o motivo do acidente da seguinte forma: "Cometi um erro porque entrei na curva um pouco rápido demais na volta de saída, quando o pneu não estava pronto. Basicamente, o pneu estava pronto, mas nas duas curvas anteriores fui um pouco mais lento porque queria deixar mais espaço para o Di Giannantonio à minha frente. Estava demasiado perto, por isso deixei-o escapar um pouco, mas depois, infelizmente, fiz uma curva demasiado rápida e caí."

Bez regressou então à box do Mooney VR46 para tentar obter tempos na sua segunda GP22. "A segunda moto tinha o pneu médio montado na frente, o que não é a melhor opção para esta pista, mas consegui o quarto lugar na grelha. Por isso, foi bom."

O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo ficou menos satisfeito com o seu sexto lugar na corrida de sprint: "No sprint a minha partida foi boa, mas cometi alguns pequenos erros que me atrasaram um pouco. Foi uma pena, mas vou tentar fazer melhor no domingo".

"Em primeiro lugar, não consegui desativar o dispositivo dianteiro no início, razão pela qual fui muito lento nas duas primeiras curvas, porque era impossível virar a moto", explicou Bezzecchi com mais pormenor. "Perdi uma posição para Márquez por causa disso - e é sempre difícil ultrapassar Marc porque ele é forte nos travões."

"Mas também cometi um erro com o dispositivo de altura da traseira e usei-o num sítio onde não devia", lamentou o jovem da VR46. "Se eu não ativar o dispositivo onde o fiz hoje, posso melhorar de certeza. Então o Zarco também não me teria passado e eu poderia ter apanhado o Márquez logo de seguida. Mas não estava concentrado por um breve momento, activei o dispositivo e perdi tempo. Porque se não houver um ponto de travagem forte depois disso, a traseira não sobe. Se virmos onde o Zarco me ultrapassou, fiz a curva 6 como se estivesse na Moto2... Os outros erros foram depois uma consequência do erro, porque queria recuperar o mais rapidamente possível."

Com uma margem de erro menor, o tricampeão de MotoGP desta época estaria confiante em, pelo menos, manter o ritmo de Pecco Bagnaia e Jack Miller na luta pelo último lugar do pódio. "Sim, acho que sim. Se eu poderia ter feito melhor, não sei."

De qualquer forma, Bez aguarda com confiança a corrida de 24 voltas de domingo: "Sinto-me confortável com a mota - e estou sempre confiante", sorriu quando questionado sobre o assunto.

A propósito, Bezzecchi disputou o sprint na tarde de sábado com a sua segunda mota. "Mas a outra também estaria pronta. Os meus mecânicos não dormem," observou o piloto da Ducati da Mooney VR46 Racing Team.

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 27 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 299 pontos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 465 pontos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 453 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.