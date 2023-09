Aleix Espargaró (Aprilia): "Todo ha sido para nada".

Después de un prometedorviernes en los 4,8km de Mobility Resort Motegi para el equipo oficial Aprilia, Aleix Espargaró y Maverick Viñales han vuelto a la tierra el sábado. En la sesión clasificatoria, los pilotos de RS-GP sólo pudieron ser 8º (Viñales) y 9º (Espargaró) y el sprint de MotoGP no fue mejor para los dos españoles.

Espargaró luchó con Marc Márquez (Honda), Johann Zarco (Ducati) y Marco Bezzecchi (Ducati) por el 5º puesto, pero tuvo que entrar en boxes en la vuelta 8 por un problema de motor. El piloto de 34 años perdió así el 5º puesto de la clasificación en favor de Zarco y aventaja en 19 puntos a Viñales (7º).

Después, el bicampeón de la temporada dio rienda suelta a su frustración: "Mi ritmo no era malo, por eso habría sido posible un buen resultado. Por desgracia, todo ha sido en vano, ya que he sufrido un defecto técnico".

Espargaró también ve su temprano abandono como una desventaja para el GP de Japón del domingo: "Estoy decepcionado porque la carrera al sprint es una base importante para el Gran Premio del domingo. Porque los sábados solemos recoger datos que nos ayudan a entender mejor el rendimiento de la moto y de los neumáticos de cara al domingo."

Viñales tomó la bandera a cuadros en noveno lugar, pero el resultado estuvo lejos de lo que el ambicioso español había esperado. El piloto de 28 años se quejaba después: "Por supuesto que no estoy satisfecho. Como en las últimas carreras al sprint, he tenido que luchar con vibraciones y movimientos en la rueda trasera. Me han impedido ir delante. Realmente necesitamos entender la causa de este problema, ya que nos está limitando enormemente."

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30 septiembre):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 27 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 299 puntos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 465 puntos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing 453 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.