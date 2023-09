Aleix Espargaró (Aprilia) : "Tout cela n'a servi à rien".

Après un vendredi prometteur pour l'équipe d'usine Aprilia sur le circuit Mobility Resort Motegi de 4,8 km, Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont été ramenés à la dure réalité samedi. Lors des qualifications, les pilotes RS-GP ne se sont classés qu'aux 8e (Viñales) et 9e (Espargaró) rangs et le sprint MotoGP ne s'est pas mieux déroulé pour les deux Espagnols.

Espargaró s'est battu contre Marc Márquez (Honda), Johann Zarco (Ducati) et Marco Bezzecchi (Ducati) pour la cinquième place, mais a dû rentrer au stand au huitième tour en raison d'un problème moteur. Le pilote de 34 ans a ainsi perdu la 5e place du classement au profit de Zarco et compte actuellement 19 points d'avance sur Viñales (7e).

Le double vainqueur de la saison a ensuite laissé libre cours à sa frustration : "Mon rythme n'était pas mauvais et un bon résultat aurait été possible. Malheureusement, tout cela n'a servi à rien car j'ai été victime d'un problème technique".

Espargaró voit également son élimination précoce comme un inconvénient pour le GP du Japon de dimanche : "Je suis déçu car la course de sprint est une base importante pour le Grand Prix de dimanche. Car le samedi, nous recueillons généralement des données qui nous aident à mieux comprendre la moto et la performance des pneus en vue de dimanche".

Viñales a tout de même franchi le drapeau à damier en neuvième position, mais le résultat n'était pas du tout à la hauteur des ambitions de l'Espagnol. Le pilote de 28 ans s'est ensuite plaint : "Je ne suis évidemment pas satisfait. Comme lors des dernières courses de sprint, j'ai dû faire face à des vibrations et des mouvements de la roue arrière. Cela m'a empêché d'aller de l'avant. Nous devons absolument comprendre l'origine de ce problème, car il nous handicape énormément".

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.