Aleix Espargaró (Aprilia): "È stato tutto inutile".

Per Aprilia, la volata di Motegi è stata deludente. Mentre Maverick Viñales ha avuto problemi di vibrazioni al posteriore, Aleix Espargaró si è dovuto ritirare anticipatamente dalla gara per un problema tecnico.

Dopo un venerdì promettente sul Mobility Resort Motegi di 4,8 km per il team Aprilia, Aleix Espargaró e Maverick Viñales sono stati riportati sulla terra sabato. Nelle qualifiche, i piloti della RS-GP si sono piazzati solo 8° (Viñales) e 9° (Espargaró) e la volata della MotoGP non è stata migliore per i due spagnoli.

Espargaró ha lottato con Marc Márquez (Honda), Johann Zarco (Ducati) e Marco Bezzecchi (Ducati) per il 5° posto, ma è dovuto rientrare ai box all'8° giro per un problema al motore. Il 34enne ha così perso il 5° posto in classifica a favore di Zarco e attualmente ha 19 punti di vantaggio su Viñales (7°).

In seguito, il due volte vincitore della stagione ha dato sfogo alla sua frustrazione: "Il mio ritmo non era male, per questo sarebbe stato possibile ottenere un buon risultato. Purtroppo è stato tutto inutile, perché ho avuto un difetto tecnico".

Espargaró vede anche la sua uscita anticipata come uno svantaggio per il GP del Giappone di domenica: "Sono deluso perché la gara sprint è una base importante per il Gran Premio di domenica. Perché il sabato di solito raccogliamo dati che ci aiutano a capire meglio le prestazioni della moto e degli pneumatici in vista della domenica".

Viñales ha preso la bandiera a scacchi in nona posizione, ma il risultato è stato ben lontano da quello che l'ambizioso spagnolo aveva sperato. Il 28enne si è poi lamentato: "Ovviamente non sono soddisfatto. Come nelle ultime gare sprint, ho dovuto combattere con vibrazioni e movimenti della ruota posteriore. Questi mi hanno impedito di andare in testa. Dobbiamo davvero capire la causa di questo problema, perché ci limita enormemente".

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30 settembre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.