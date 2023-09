Miller (4º) frenó lo más tarde físicamente posible

Jack Miller tiró a fondo durante nueve emocionantes vueltas de la carrera sprint de Japón, manteniendo a raya a Francesco "Pecco" Bagnaia con atrevidas maniobras en las últimas frenadas. En la antepenúltima vuelta, su resistencia se desvaneció: Bagnaia igualó a Miller en la frenada de la recta de atrás en bajada y luego engañó al australiano al pasar por el segundo túnel, aunque allí estaba en la trazada menos favorable. El Campeón del Mundo se hizo así con una medalla, Miller tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

No obstante, "Thriller Miller" no perdió su proverbial buen humor, porque en conjunto sus resultados del día fueron bastante respetables: 3er puesto en la calificación, una salida fulgurante en la carrera y un espectáculo digno de ver desde la primera hasta la última vuelta. "La moto ha funcionado bien, pero he tenido mis primeros problemas con la rueda delantera al principio de la carrera", ha confesado. "Creo que tengo que replantearme mi estilo de pilotaje y mi elección de trazada, porque he perdido tiempo al salir de la quinta curva y luego he tenido que apretar aún más en la parte alta de la pista. Esta parte superior de la pista fue también la zona donde experimenté los primeros deslizamientos de la rueda delantera", explicó Miller.

Por supuesto, sabía que Bagnaia estaba al acecho de su rueda trasera en cada momento de la carrera. "Por eso frené en todas partes lo más tarde físicamente posible sin irme muy lejos", describió. "Casi conseguí bloquearle con éxito durante toda la distancia de carrera. Pero al final me alcanzó. Fue una maniobra de adelantamiento que ya estaba anunciada cuando giré al final de la recta de atrás, porque mi moto empezó a saltar allí".

A pesar de todo, fue agradable poder volver a luchar en cabeza, resumió el australiano. "Normalmente la caída de rendimiento de los neumáticos llega un poco antes con KTM que con Ducati, pero luego se mantiene estable y fácil de controlar. En la carrera sprint de hoy, esta caída no se ha producido todavía con mis rivales, pero era inminente. Tengo curiosidad por ver cómo afectará a la larga distancia en la carrera principal".

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30/9):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 27 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 299 puntos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 465 puntos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 453 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.