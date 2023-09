Miller (4e) a freiné aussi tard que physiquement possible

Pendant neuf tours passionnants lors de la course de sprint au Japon, Jack Miller a fait feu de tout bois et a tenu en échec Francesco "Pecco" Bagnaia avec des manœuvres de freinage tardives audacieuses. Dans l'avant-dernier tour, sa résistance a faibli : Bagnaia a fait jeu égal avec Miller au freinage dans la ligne droite de la descente, puis a trompé l'Australien dans le passage du deuxième tunnel, alors qu'il se trouvait sur la ligne la moins favorable. Le champion du monde a ainsi décroché une médaille, Miller a dû se contenter de la quatrième place.

Malgré tout, "Thriller Miller" n'a pas perdu sa bonne humeur proverbiale, car dans l'ensemble, son bilan de la journée était très satisfaisant : Une troisième place en qualifications, un départ en trombe en course et un spectacle à couper le souffle du premier au dernier tour. "La moto a bien fonctionné, mais j'ai commencé à avoir des problèmes de roue avant tôt dans la course", a-t-il avoué, "je pense que je dois revoir mon style de pilotage et mes choix de trajectoire, car j'ai perdu du temps à la sortie du cinquième virage et j'ai dû mettre d'autant plus de pression dans la partie supérieure du circuit. C'est aussi dans cette partie supérieure du circuit que j'ai connu mes premiers dérapages de roue avant", a expliqué Miller.

Bien sûr, il savait que Bagnaia était à l'affût derrière sa roue à chaque étape de la course. "C'est pourquoi j'ai freiné partout aussi tard que physiquement possible, sans aller loin", a-t-il expliqué. "J'ai presque réussi à le bloquer pendant toute la durée de la course. Mais il m'a quand même rattrapé. C'était une manœuvre de dépassement qui s'annonçait déjà en tournant au bout de la ligne droite opposée, car ma moto commençait à sauter à cet endroit".

Malgré tout, l'Australien résume qu'il était agréable de pouvoir à nouveau se battre en tête. "Normalement, la baisse de performance des pneus arrive un peu plus tôt chez KTM que chez Ducati, mais elle reste ensuite stable et facile à contrôler. Dans la course de sprint d'aujourd'hui, ce drop n'a pas encore eu lieu chez mes adversaires, mais il était imminent. Je suis curieux de voir comment cela va se traduire dans la course principale sur la longue distance".

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.