Miller (4°) ha frenato il più tardi possibile.

Jack Miller ha perso il duello con il suo ex compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia per il terzo posto, ma il pilota della Red Bull KTM era comunque soddisfatto dopo la volata della MotoGP a Motegi.

Jack Miller ha dato il massimo per nove emozionanti giri della gara sprint in Giappone, tenendo a bada Francesco "Pecco" Bagnaia con audaci manovre in frenata. Al terzultimo giro, la sua resistenza si è affievolita: Bagnaia ha raggiunto Miller alla staccata del rettilineo in discesa e poi ha ingannato l'australiano al passaggio del secondo tunnel, anche se si trovava sulla linea meno favorevole. Il campione del mondo ha così conquistato una medaglia, mentre Miller si è dovuto accontentare del quarto posto.

Tuttavia, "Thriller Miller" non ha perso il suo proverbiale buon umore, perché nel complesso i risultati della giornata sono stati di tutto rispetto: 3° posto in qualifica, una partenza al fulmicotone in gara e uno spettacolo degno di nota dal primo all'ultimo giro. "La moto ha funzionato bene, ma ho avuto i miei primi problemi con la ruota anteriore all'inizio della gara", ha confessato, "credo di dover rivedere il mio stile di guida e la mia scelta di traiettoria, perché ho perso tempo in uscita dalla quinta curva e poi ho dovuto spingere ancora di più nella parte alta della pista". Questa parte superiore della pista è stata anche l'area in cui ho sperimentato le prime scivolate della ruota anteriore", ha spiegato Miller.

Naturalmente, sapeva che Bagnaia era in agguato sulla sua ruota posteriore in ogni fase della gara. "Per questo motivo ho frenato ovunque il più tardi possibile senza andare lontano", ha descritto. "Sono quasi riuscito a bloccarlo per tutta la durata della gara. Ma alla fine mi ha raggiunto. È stata una manovra di sorpasso già annunciata quando mi sono girato alla fine del rettilineo posteriore, perché la mia moto ha iniziato a saltare lì".

Tuttavia, è stato bello poter lottare di nuovo in testa, ha riassunto l'australiano. "Normalmente il calo di prestazioni degli pneumatici arriva un po' prima con la KTM che con la Ducati, ma poi rimane stabile e facile da controllare. Nella gara sprint di oggi, questo calo non si è ancora verificato con i miei avversari, ma era imminente. Sono curioso di vedere come influirà sulla lunga distanza nella gara principale".

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30/9):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.