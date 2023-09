Miller (4º) travou tão tarde quanto fisicamente possível

Jack Miller deu tudo por tudo nas nove emocionantes voltas da corrida de sprint no Japão, mantendo Francesco "Pecco" Bagnaia à distância com ousadas manobras de travagem tardias. Na terceira e última volta, a sua resistência esmoreceu: Bagnaia empatou com Miller na travagem da reta da descida e depois enganou o australiano ao passar pelo segundo túnel, embora estivesse na linha menos favorável. O Campeão do Mundo conquistou assim uma medalha, Miller teve de se contentar com o quarto lugar.

No entanto, "Thriller Miller" não perdeu a sua proverbial boa disposição, porque, no conjunto, os resultados do seu dia foram bastante respeitáveis: 3º lugar na qualificação, um arranque relâmpago na corrida e um espetáculo digno de ser visto da primeira à última volta. "A moto funcionou bem, mas tive os meus primeiros momentos com a roda dianteira no início da corrida", confessou. "Penso que tenho de repensar o meu estilo de pilotagem e a minha escolha de trajetória, porque perdi tempo à saída da quinta curva e depois tive de forçar ainda mais na parte superior da pista. Esta parte superior da pista foi também a zona onde senti os primeiros deslizes da roda dianteira", explicou Miller.

Claro que ele sabia que Bagnaia estava à espreita na sua roda traseira em todas as fases da corrida. "É por isso que travei em todo o lado o mais tarde possível, sem ir muito longe", descreveu. "Quase consegui bloqueá-lo durante toda a distância da corrida. Mas, afinal, ele apanhou-me. Foi uma manobra de ultrapassagem que já estava anunciada quando virei no final da reta da meta, porque a minha mota começou a saltar ali."

No entanto, foi bom poder lutar na frente novamente, resumiu o australiano. "Normalmente, a queda de rendimento dos pneus acontece um pouco mais cedo com a KTM do que com a Ducati, mas depois mantém-se estável e fácil de controlar. Na corrida de sprint de hoje, esta queda ainda não tinha acontecido com os meus adversários, mas estava iminente. Estou curioso para ver como vai afetar a longa distância na corrida principal."

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30/9):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 27 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 299 pontos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 465 pontos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 453 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.