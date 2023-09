Pol Espargaró (11º): Neumático caliente, duelo perdido

Cuando Pol Espargaró, de 32 años, intentó en vano durante las doce vueltas de la carrera al sprint inmovilizar a Raúl Fernández, diez años más joven que él, en su Aprilia, la frustración era evidente.

"Esperaba un poco más, la carrera ha sido muy rápida y no me he sentido muy cómodo con la moto. He tenido muchos problemas en las curvas. Sinceramente, no había ninguna fase de las curvas en la que me sintiera realmente fuerte", suspiró.

Inicialmente en 13ª posición, encontró un hueco después de cuatro vueltas y pasó a Joan Mir, pero el veterano piloto del equipo GASGAS Factory Racing Tech3 le cortó los dientes a Fernández durante el resto del sprint. "Con Raúl justo delante de mí, el neumático delantero se ha calentado demasiado y la presión del aire ha aumentado demasiado. No tenía ninguna posibilidad de adelantar", lamentó Espargaró.

Para la carrera principal del domingo, Pol anunció algunas mejoras. "Necesito ser más rápido, busco entre 3 y 4 décimas de segundo por vuelta. De momento estamos demasiado lejos".

Su compañero de equipo en GASGAS, Augusto Fernández, terminó justo detrás de Espargaró en duodécima posición, pero se mostró tan satisfecho con su resultado como con el del sábado en Motegi en general. "El viernes por la tarde nos perdimos con la puesta a punto, pero hoy he vuelto a encontrar las buenas sensaciones del viernes por la mañana, con una puesta a punto base que también hemos utilizado en las últimas carreras. Mi clasificación ha sido buena con un 13º puesto, me he perdido la Q2 por un abrir y cerrar de ojos. La carrera al sprint también me ha ido bien".

"Mi salida fue buena, sólo que no tomé una buena decisión al elegir la trazada de la primera curva", describió el debutante. "Me he enredado con Franco Morbidelli, al final ha conseguido adelantarme y he perdido mucho tiempo antes de alcanzarle de nuevo. Pero cuando he tenido pista libre, en las últimas cuatro o cinco vueltas, he podido apretar bien y marcar tiempos decentes, en torno a 1'45.2 min. Eso me da esperanzas para la carrera principal del domingo: ¡mi objetivo es entrar en el top-10!".

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30 Sep):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 27 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 299 puntos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 465 puntos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 453 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.