Pol Espargaró (11e) : Pneu chaud, duel perdu

Pol Espargaró a conduit sa RC16 à la onzième place lors de la course de sprint de Motegi avec un pneu avant en surchauffe et a été déçu de voir le jeune Raúl Fernández lui échapper.

C'était un duel entre jeunes et vieux, et lorsque Pol Espargaró, 32 ans, a tenté en vain de rattraper Raúl Fernández, de dix ans son cadet, au guidon de son Aprilia pendant les douze tours de la course de sprint, sa frustration était clairement perceptible.

"Je m'attendais à un peu mieux", a avoué Espargaró, "la course était très rapide et je ne me sentais pas vraiment à l'aise sur la moto. J'ai eu beaucoup de problèmes pour prendre les virages. Honnêtement, il n'y a pas eu de phase de passage en courbe où je me suis senti vraiment fort", a-t-il soupiré.

D'abord 13e, il a trouvé une ouverture après quatre tours et a dépassé Joan Mir, mais le vétéran du team GASGAS Factory Racing Tech3 s'est cassé les dents sur Fernández pour le reste du sprint. "Avec Raúl juste devant moi, le pneu avant est devenu trop chaud et la pression de gonflage a trop augmenté. Je n'avais aucune chance de dépasser", a regretté Espargaró.

Pour la course principale de dimanche, Pol a annoncé qu'il trouverait encore quelques améliorations. "Je dois être plus rapide, je suis à la recherche de 3 à 4 dixièmes de seconde par tour. Actuellement, nous sommes tout simplement trop loin !"

Son coéquipier chez GASGAS, Augusto Fernández, a terminé juste derrière Espargaró, en douzième position, mais il était aussi satisfait de son résultat que de l'ensemble du samedi à Motegi. "Vendredi après-midi, nous nous sommes trompés dans les réglages, mais aujourd'hui, j'ai retrouvé les bonnes sensations de vendredi matin, avec un set-up de base que nous avons utilisé lors des dernières courses. Ma qualification, avec une 13e place, a été bonne, je n'ai manqué la Q2 que d'un cil. La course de sprint s'est également bien déroulée", a déclaré l'Espagnol, rayonnant.

"Mon départ était bon, mais je n'ai pas pris la bonne décision en choisissant la ligne du premier virage", a expliqué le rookie. "Je me suis retrouvé coincé avec Franco Morbidelli, il a finalement réussi à me dépasser et j'ai perdu beaucoup de temps avant de pouvoir le rattraper. Mais quand j'ai eu la voie libre, dans les quatre ou cinq derniers tours, j'ai pu mettre une bonne pression et faire des temps corrects au tour, autour de 1:45,2 min. Cela me donne de l'espoir pour la course principale de dimanche - mon objectif est de rentrer dans le top 10 !"

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.