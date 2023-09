Pol Espargaró (11°): Pneumatico caldo, ha perso il duello

È stato un duello tra giovani e anziani e quando il trentaduenne Pol Espargaró ha tentato invano, nel corso dei dodici giri della gara sprint, di fermare Raúl Fernández, di dieci anni più giovane, in sella alla sua Aprilia, la frustrazione era evidente.

"Mi aspettavo qualcosa di più", ha ammesso Espargaró, "la gara è stata molto veloce e non mi sentivo a mio agio sulla moto. Ho avuto molti problemi in curva. Onestamente, non c'è stata una fase della curva in cui mi sono sentito veramente forte", ha sospirato.

Inizialmente in 13ª posizione, ha trovato un varco dopo quattro giri e ha superato Joan Mir, ma il veterano del team GASGAS Factory Racing Tech3 ha tagliato i denti a Fernández per il resto della volata. "Con Raúl davanti a me, il pneumatico anteriore si è surriscaldato e la pressione dell'aria è aumentata troppo. Non ho avuto la possibilità di sorpassare", si è rammaricato Espargaró.

Per la gara principale di domenica, Pol ha annunciato che apporterà alcuni miglioramenti. "Ho bisogno di diventare più veloce, sto cercando di ottenere 3 o 4 decimi di secondo al giro. Al momento siamo troppo lontani!".

Il suo compagno di squadra GASGAS Augusto Fernández si è piazzato appena dietro Espargaró, in dodicesima posizione, ma è stato soddisfatto del suo risultato come del sabato a Motegi. "Venerdì pomeriggio ci siamo persi con la messa a punto, ma oggi ho ritrovato il buon feeling di venerdì mattina, con un set-up di base che abbiamo utilizzato anche nelle ultime gare. Le mie qualifiche sono state buone, con il 13° posto, e ho mancato la Q2 per un battito di ciglia. Anche la gara sprint è andata bene per me", ha dichiarato lo spagnolo.

"La mia partenza è stata buona, solo che non ho preso una buona decisione quando ho scelto la linea per la prima curva", ha descritto il rookie. "Ho avuto un contatto con Franco Morbidelli, che alla fine è riuscito a superarmi e ho perso molto tempo prima di riprenderlo. Ma quando ho avuto campo libero, negli ultimi quattro o cinque giri, sono stato in grado di spingere a dovere e ho fatto segnare tempi decenti, intorno all'1'45.2 min. Questo mi fa ben sperare per la gara principale di domenica: il mio obiettivo è entrare nella top-10!".

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30 settembre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.