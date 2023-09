Pol Espargaró (11º): Pneu quente, perdeu o duelo

Pol Espargaró conduziu o seu RC16 ao décimo primeiro lugar na corrida de sprint em Motegi com um pneu dianteiro sobreaquecido e ficou desapontado com o facto de o jovem Raúl Fernández se ter afastado dele.

Foi um duelo de jovens contra velhos - e quando Pol Espargaró, de 32 anos, tentou em vão, ao longo das doze voltas da corrida de sprint, travar Raúl Fernández, dez anos mais novo, na sua Aprilia, a frustração era evidente.

"Esperava um pouco mais," admitiu Espargaró. "A corrida foi muito rápida e não me senti muito confortável com a moto. Tive muitos problemas nas curvas. Honestamente, não houve nenhuma fase da curva em que me sentisse realmente forte", suspirou.

Inicialmente em 13º lugar, encontrou uma brecha ao fim de quatro voltas e passou por Joan Mir, mas o veterano piloto da equipa GASGAS Factory Racing Tech3 não conseguiu evitar Fernández durante o resto do sprint. "Com o Raúl mesmo à minha frente, o pneu da frente ficou demasiado quente e a pressão de ar aumentou demasiado. Não tive hipótese de ultrapassar", lamentou Espargaró.

Para a corrida principal, no domingo, Espargaró vai fazer algumas melhorias, anunciou Pol. "Preciso de ser mais rápido, estou à procura de 3 a 4 décimos de segundo por volta. Neste momento, estamos demasiado longe!"

O seu companheiro de equipa na GASGAS, Augusto Fernández, terminou logo atrás de Espargaró, em décimo segundo, mas estava tão satisfeito com o seu resultado como com o de sábado em Motegi. "Na tarde de sexta-feira perdemo-nos com a afinação, mas hoje voltei a ter a boa sensação de sexta-feira de manhã, com uma afinação de base que também utilizámos nas últimas corridas. A minha qualificação foi boa, com o 13º lugar, falhei a Q2 por um piscar de olhos. A corrida de sprint também correu bem para mim", congratulou-se o espanhol.

"A minha partida foi boa, só que não tomei uma boa decisão ao escolher a linha para a primeira curva", descreveu o estreante. "Envolvi-me numa confusão com Franco Morbidelli, ele acabou por me ultrapassar e perdi muito tempo antes de o conseguir apanhar novamente. Mas quando tive uma corrida livre, nas últimas quatro ou cinco voltas, fui capaz de fazer um bom trabalho e consegui bons tempos por volta, cerca de 1'45.2 min. Isso dá-me esperança para a corrida principal de domingo - o meu objetivo é entrar no top-10!"

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 27 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 299 pontos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 465 pontos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 453 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.