Motegi em direto: A batalha do campeonato do mundo está a chegar ao fim?

Todas as actualizações sobre a corrida de MotoGP do "Motul Grand Prix of Japan" 2023 estarão disponíveis, ronda a ronda, no live ticker do SPEEDWEEK.com a partir das 8h00.

O ás da Pramac-Ducati Jorge Martin reduziu a sua desvantagem na classificação do Campeonato do Mundo para oito pontos com a sua terceira vitória consecutiva ao sprint no Mobility Resort Motegi, no sábado. Mas o atual campeão Francesco "Pecco" Bagnaia, terceiro no sprint atrás do piloto de fábrica da Red Bull-KTM, Brad Binder, estava confiante de que o cenário poderia ser diferente ao longo das 24 voltas de domingo.

A corrida de MotoGP no live ticker: