Después de su sólido segundo puesto en el sprint del sábado, en el que sólo perdió 1,3 s con respecto al ganador Jorge Martín en doce vueltas, Brad Binder y el. Red Bull KTM el domingo en el GP de Japón en el Twin Ring Motegi, Brad Binder quería hacer todo lo posible para complicarle aún más la vida a Jorge Martín y al resto del pelotón de Ducati. Pero el sudafricano se cayó bajo la lluvia en la sexta vuelta cuando rodaba en 10ª posición.

Binder se vio obligado a aceptar otro cero y perdió parte de su ventaja de puntos en la cuarta plaza del Campeonato del Mundo, ya que el sábado se vio con 39 puntos de crédito respecto al quinto clasificado del Mundial, Johann Zarco. "En general hemos tenido un fin de semana muy positivo aquí en Japón", "Brad Attack" mantuvo la cabeza alta. "He sido rápido y competitivo en casi todas las sesiones. Ayer el segundo puesto en el sprint fue un resultado fantástico". Y el viernes incluso marcó el mejor tiempo del día.

"Pero desgraciadamente las difíciles condiciones meteorológicas nos han afectado hoy. Empezó a llover con más fuerza en la primera vuelta, así que casi 15 pilotos entraron en boxes para el "cambio de moto" después de la primera vuelta. Después he marcado un buen ritmo con los neumáticos de lluvia y he empezado a sentirme cómodo sobre la pista mojada. Pero, por desgracia, al frenar en la curva 3, la rueda delantera se bloqueó ligeramente y me caí. Mi agradecimiento al equipo, que ha hecho un gran trabajo. Intentaremos resarcirnos en el próximo Gran Premio".

Binder se defiende de las afirmaciones de que es un piloto excepcionalmente bueno con lluvia, después de todo ganó en Spielberg en 2021 con slicks a pesar de la intensa lluvia. "No, todavía no soy un especialista en lluvia. Solo he estado realmente delante una vez en una pista mojada, eso fue en Austria en 2021."

Y en aquella ocasión Binder fue el único del grupo de cabeza de 6 hombres que fue lo suficientemente valiente e inteligente como para no ir a boxes a cambiar de moto poco antes del final. Así que realizó un admirable baile del huevo con slicks - y asaltó desde la 6ª posición hasta la 1ª en un abrir y cerrar de ojos, mientras sus oponentes perdían kiostbaree ziet en el pit lane.