Brad Binder (chute) : "Je vais réparer cette brèche".

Après une solide deuxième place au sprint samedi, où il n'a concédé que 1,3 seconde au vainqueur Jorge Martin en douze tours, Brad Binder, au guidon de sa MotoGP MotoGP Moto2, avait à cœur d'en découdre. Red Bull KTM de faire tout son possible pour rendre la vie encore plus difficile à Jorge Martin et au reste de la meute Ducati dimanche lors du GP du Japon sur le Twin Ring de Motegi. Mais le Sud-Africain a chuté sous la pluie au sixième tour, alors qu'il se trouvait en dixième position.

Binder a dû essuyer un nouveau zéro et, en tant que quatrième du championnat du monde, il a perdu une partie de son avance en termes de points, alors qu'il comptait déjà 39 points de crédit sur le cinquième du championnat, Johann Zarco, le samedi. "Dans l'ensemble, nous avons eu un week-end très positif ici au Japon", a déclaré "Brad Attack" sans pour autant baisser la tête. "J'ai été rapide et compétitif dans presque toutes les sessions. Hier, la deuxième place au sprint était un résultat fantastique". Et vendredi, il avait même réalisé le meilleur temps de la journée !

"Mais malheureusement, des conditions météorologiques délicates se sont abattues sur nous aujourd'hui. La pluie s'est intensifiée au premier tour et près de 15 pilotes sont rentrés au stand après le premier tour pour le 'bike swop'. J'ai alors réussi à maintenir un bon rythme avec les pneus pluie et j'ai commencé à me sentir à l'aise sur la piste mouillée. Mais malheureusement, au freinage du virage 3, la roue avant s'est légèrement bloquée et je suis tombé. La course était donc terminée... Je remercie l'équipe, ils ont été irréprochables. Nous allons corriger cette erreur lors des prochains Grands Prix".

Binder se défend d'être un pilote exceptionnellement bon sous la pluie, après tout, il a gagné à Spielberg en 2021 en slicks malgré la forte pluie. "Non, je ne suis toujours pas un spécialiste de la pluie. Je n'ai été vraiment en tête qu'une seule fois sur une piste mouillée, c'était en Autriche en 2021".

Et à l'époque, Binder a été le seul du groupe de tête de six hommes à être suffisamment courageux et malin pour ne pas rentrer au stand juste avant la fin pour changer de moto. Il s'est donc lancé dans une admirable danse de l'œuf avec des slicks - et est passé de la sixième place à la première en un rien de temps, tandis que ses adversaires perdaient du temps dans la pitlane.